Bank Jakarta kembali mendukung Program Mudik Gratis Lebaran 2026 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan menyediakan 20 bus ke berbagai tujuan mudik. Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan penyediaan bus tersebut untuk mendukung transportasi mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat Jakarta.

“Sebagai BUMD DKI Jakarta, dukungan Bank Jakarta dalam program Mudik Gratis Lebaran 2026 ini adalah wujud sinergi berkelanjutan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kemudahan bagi warga, terutama dalam mendukung masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman,” kata Agus di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Total bus yang disiapkan Pemprov DKI dalam Program Mudik Gratis 2026 sebanyak 744 bus, bertambah dari rencana awal sebanyak 667 bus.

Penambahan jumlah armada itu dilakukan melihat lonjakan warga Jakarta yang mudik sebanyak 33.000 orang, dari estimasi awal sebesar 26.000 penumpang.

Bank Jakarta menyediakan 20 bus dengan tujuan Semarang, Solo, Lampung, Sidoarjo, Kediri, Yogyakarta, Purwokerto, dan Wonogiri.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah bus yang disediakan Bank Jakarta pada 2025.

Selain Bank Jakarta, sejumlah BUMD yang turut mendukung Program Mudik Gratis Pemprov DKI, yaitu PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PAM Jaya dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Selain mendukung mudik gratis, Bank Jakarta juga menyediakan Posko Mudik Bank Jakarta yang berlokasi di Rest Area KM 429 Semarang mulai 14 hingga 20 Maret 2026.

Di posko tersebut, para pemudik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas, di antaranya area istirahat, kursi pijat, wifi gratis, dan charger gratis.