Astra Tol Cipali mencatat peningkatan volume kendaraan pada arus balik Lebaran, Minggu (29/3/2026). Hingga siang hari, jumlah kendaraan yang menuju arah Jakarta terpantau mencapai 3.000 hingga 3.500 unit per jam.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, menjelaskan bahwa arus lalu lintas one way di ruas tersebut masih terpantau lancar meski ada kenaikan volume. Berdasarkan data pukul 00.00 hingga 15.00 WIB, sebanyak 46 ribu kendaraan telah melintasi Tol Cipali menuju Jakarta.

"Hari ini terpantau terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas per jamnya," kata Ardam dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Jumlah tersebut tercatat lebih tinggi 10 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya. Pada rentang pukul 00.00-12.00 WIB, rata-rata kendaraan yang melintas sebanyak 3.000 unit per jam. Angka ini kemudian naik menjadi 3.500 kendaraan per jam pada pukul 12.00–15.00 WIB.

Pihak pengelola mengimbau pengguna jalan untuk tetap disiplin di jalur rekayasa lalu lintas. Pengendara dilarang berpindah jalur secara sembarangan atau menggunakan u-turn selama one way diberlakukan.

"Apabila perlu berganti jalur, silakan keluar melalui gerbang tol terdekat dan melanjutkan perjalanan dengan masuk kembali ke jalur yang diinginkan tanpa dikenakan tambahan tarif," jelas Ardam.

Selain itu, Astra Tol Cipali mengingatkan pentingnya kondisi fisik pengemudi. Pengguna jalan diminta tidak memaksakan diri jika merasa lelah demi menjaga keselamatan selama perjalanan arus balik.