Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat arus kendaraan di Gerbang Tol (GT) Purwomartani, Sleman, DIY, turun 23,8 persen atau sekitar 4.625 kendaraan pada masa arus balik Lebaran 2026.

Direktur Lalu Lintas Polda DIY Kombes Pol Arie Prasetya Syafa'at menyebut penurunan tersebut terjadi pada Rabu (25/3) dibandingkan Selasa (24/3) yang merupakan puncak arus balik di GT Purwomartani.

"Jika melihat hasil 'counting', memang tertinggi di hari Selasa 24 Maret 2026," kata Arie saat dikonfirmasi di Yogyakarta, Kamis (26/3/2026).

Menurut Arie, perpanjangan jam operasional di GT Purwomartani turut membantu mengurai kepadatan pada ruas jalan arteri terutama ke arah Klaten, Jawa Tengah.

Perpanjangan jam operasional di GT Purwomartani hingga pukul 22.00 WIB diberlakukan sejak Selasa (24/3) untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di jalur arteri.

"Sangat membantu mengurai kepadatan pada ruas jalan arteri, terutama ke arah Klaten. Dari hasil 'counting' yang masuk GT Purwomartani lebih tinggi dibandingkan yang masuk GT Prambanan," katanya.

Ruas Tol Yogyakarta-Solo segmen Prambanan-Purwomartani selama libur Lebaran 2026 dibuka secara fungsional untuk melayani arus kendaraan keluar dari wilayah DIY.

Berdasarkan data Back Office Smart Province, hingga Kamis (26/3) pukul 15.00 WIB, sebanyak 4.795 kendaraan tercatat melintas melalui GT Purwomartani.

Kondisi tersebut menunjukkan arus kendaraan mulai berangsur turun setelah puncak arus balik terlewati.

Meski demikian, Arie memperkirakan potensi peningkatan arus kendaraan dapat kembali terjadi pada Sabtu (28/3), seiring masih adanya pergerakan wisatawan yang kembali ke kota asal.