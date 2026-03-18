PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memastikan tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2026 masih tersedia hingga mendekati Hari Raya Idulfitri.

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa meskipun tiket masih tersedia, jumlahnya semakin menipis menjelang Lebaran.

Ia menyebut minat masyarakat menggunakan kereta api pada masa Angkutan Lebaran tahun ini sangat tinggi, terutama pada tanggal-tanggal favorit menjelang Hari Raya.

“Pada periode 11 hingga 20 Maret 2026 atau masa pra-Lebaran, penjualan tiket KA Jarak Jauh mencapai 477.013 tiket. Bahkan pada tanggal-tanggal tertentu, sisa tempat duduk rata-rata kurang dari 500 seat per hari atau sudah mendekati penuh,” ujar Franoto.

Dari total kapasitas 1.083.623 tempat duduk KA Jarak Jauh yang disediakan selama periode Angkutan Lebaran, sebanyak 743.786 tiket telah terjual dengan rata-rata okupansi mencapai 69 persen.

Hingga saat ini, KAI masih menyediakan 333.255 tempat duduk untuk keberangkatan hingga 1 April 2026, terutama pada periode arus balik.

“Untuk keberangkatan setelah Lebaran, yakni 23 Maret hingga 1 April 2026, ketersediaan tempat duduk masih cukup banyak, mencapai lebih dari 316 ribu seat. Masyarakat kami imbau untuk merencanakan perjalanan arus balik sejak dini,” tambah Franoto.

Ketersediaan tempat duduk KA Jarak Jauh terbagi sebagai berikut:

Eksekutif: 513.878 kursi (sisa 205.443 kursi)

Ekonomi Komersial: 461.606 kursi (sisa 108.511 kursi)

Ekonomi PSO: 108.139 kursi (sisa 19.301 kursi)

Secara keseluruhan, total tiket yang telah terjual untuk KA Jarak Jauh dan KA Lokal mencapai 815.723 tiket dari total kapasitas 1.206.620 kursi, dengan tingkat okupansi sebesar 67 persen.

KAI juga menghadirkan program diskon tarif sebesar 30 persen untuk kelas ekonomi komersial pada periode 14–29 Maret 2026.

Khusus wilayah Daop 1 Jakarta, tersedia 329 ribu tempat duduk dengan tarif diskon. Saat ini masih tersisa sekitar 53 ribu kursi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.