Harga tiket bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, mulai merangkak naik menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Para pemudik yang ingin pulang lebih awal pun harus merogoh kocek lebih dalam dibanding tarif hari biasa.

Rafiq Zuanda, pemudik tujuan Baturaja, Sumatera Selatan, mengaku sudah mengamankan tiket sejak dua pekan lalu. Meski beli jauh-jauh hari, ia tetap terkena penyesuaian tarif yang cukup signifikan.

“Kalau beli tiket sudah hampir setengah bulan lalu. Untuk ke Baturaja sekarang sekitar Rp360 ribu, naik dari sebelumnya Rp290 ribu," kata Rafiq di Terminal Lebak Bulus, Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Lonjakan harga ini diprediksi akan semakin tajam pada arus balik nanti. "Kalau balik ke Jakarta bisa sampai Rp570 ribu,” tambahnya.

Langkah antisipasi juga diambil oleh Eka, pemudik tujuan Banyumas, Jawa Tengah. Ia memilih membeli tiket sejak 1 Maret agar bisa berangkat lebih awal dan tidak terjebak kemacetan puncak arus mudik. "Beli tiket tanggal 1 Maret. Harganya Rp170 ribu, biasanya saya naik travel," katanya.

Oyong, salah satu petugas agen tiket di terminal, membenarkan adanya kenaikan harga tersebut. Menurutnya, meskipun tarif naik, minat masyarakat tidak surut. Faktanya, tiket untuk keberangkatan mendekati hari Lebaran justru sudah ludes terjual.

"Alhamdulillah udah habis terjual. Naiknya dari Rp170 ribu jadi Rp250 ribu," ujar Oyong.

Pantauan di lokasi menunjukkan ruang tunggu pemberangkatan sudah dipadati penumpang. Banyak pemudik yang terpaksa duduk lesehan di antara tumpukan koper dan kardus sambil menunggu armada bus datang.

Di tengah kepadatan tersebut, petugas Dinas Perhubungan dan relawan medis tampak berjaga untuk memastikan kelancaran keberangkatan.