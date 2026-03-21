Perjalanan mudik sering kali membuat seseorang berada di jalan dalam waktu lama, apalagi jika harus menghadapi kemacetan melalui rute yang cukup panjang, dan sebagainya.

Dalam kondisi tertentu, pemudik mungkin juga sempat kesulitan menemukan tempat berhenti untuk beristirahat atau melaksanakan salat.

Karena hal inilah, sebagian orang mungkin sempat bertanya-tanya, bagaimana jika tidak salat karena perjalanan jauh?

Dalam ajaran Islam, salat limat waktu merupakan kewajiban utama yang harus dijaga oleh setiap Muslim.

Namun, Islam juga memberikan kemudahan bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau disebut musafir.

Meski demikian, keringanan atau rukhsah ini bukan berarti membuat seseorang diperbolehkan meninggalkan salat sepenuhnya.

Apakah Boleh Tidak Salat karena Perjalanan Jauh?

Pada dasarnya, tidak salat karena perjalanan jauh tetap tidak diperbolehkan dalam Islam.

Sebab, salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi setiap Muslim.

Hal ini juga ditegaskan dalam Alquran surat An-Nisa ayat 103:

إِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Fa izaa qadaitumus Salaata fazkurul laaha qiyaamanw wa qu'oodanw wa 'alaa junoobikum;

fa izat maanantum fa aqeemus Salaah; innas Salaata kaanat 'alal mu'mineena kitaabam mawqootaa

Artinya: Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring.

Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa).

Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa’: 103)

Artinya, meskipun seseorang sedang bepergian, kewajiban salat tetap harus dijalankan sesuai kemampuan.

Jika seseorang masih berada dalam perjalanan ketika waktu salat tiba, ia tetap dianjurkan melaksanakan salat sesuai kondisi yang memungkinkan.

Misalnya, dengan berhenti di masjid, rest area, atau tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan salat.

Bahkan, jika benar-benar tidak memungkinkan turun dari kendaraan, seseorang tetap dianjurkan menjaga waktu salat sesuai kemampuannya.

Dengan demikian, perjalanan jauh bukanlah alasan untuk meninggalkan salat, melainkan kondisi yang membuat seseorang mendapatkan keringanan (rukhsah) dalam cara melaksanakannya.

Keringanan Salat bagi Musafir: Salat Jamak dan Qasar

Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh diberikan keringanan atau rukhsah dalam menjalankan ibadah.

Salah satu kemudahan tersebut adalah salat jamak dan qasar. Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Salat Jamak

Salat jamak merupakan menggabungkan dua salat dalam satu waktu, misalnya salat Zuhur dengan Asar dan Magrib dengan Isya.

Penggabungan ini dapat dilakukan saat waktu salat pertama (jamak taqdim) atau waktu salat kedua (jamak takhir).

2. Salat Qasar

Kemudian, salat qasar adalah meringkas salat empat rakaat, seperti salat Zuhur, Asar, dan Isya, menjadi dua rakaat.

Menurut penjelasan ulama, keringanan ini diberikan agar umat Islam tetap dapat menjalankan kewajiban salat meskipun sedang menghadapi kesulitan dalam perjalanan.

Adapun dalil mengenai salat qasar sendiri tercantum dalam Alquran, tepatnya surat An-Nisa’ ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Wa izaa darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junaahun an taqsuroo minas Salaati in khiftum ai yaftinakumul lazeena kafarooo;

innal kaafireena kaanoo lakum aduwwam mubeenaa

Artinya: Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir.

Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. An-Nisa’: 101)

Bolehkah Salat di Kendaraan saat Mudik?

Dalam kondisi tertentu, perjalanan mudik bisa berlangsung sangat lama, bahkan hingga berjam-jam tanpa kesempatan berhenti.

Kondisi seperti kemacetan panjang atau kendaraan yang tidak memungkinkan untuk berhenti sering menjadi kendala bagi pemudik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa pemudik tetap dianjurkan menjaga salat lima waktu selama perjalanan.

Jika memungkinkan, sebaiknya berhenti di tempat yang layak, seperti masjid atau rest area, untuk melaksanakan salat.

Namun jika kondisi benar-benar tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan, seseorang tetap boleh melaksanakan salat di kendaraan sesuai kemampuan sebagai bentuk menjaga waktu salat.

Meski demikian, jika nantinya tersedia kesempatan untuk melaksanakan salat dengan sempurna, hal tersebut tentu lebih dianjurkan.

Jika Terlewat, Bagaimana Salat Qodho karena Perjalanan Jauh?

Dalam beberapa kondisi, seseorang mungkin benar-benar tidak dapat melaksanakan salat tepat waktu karena keadaan darurat dalam perjalanan.

Jika berada situasi seperti ini, salat qodho karena perjalanan jauh dapat dilakukan sebagai bentuk mengganti salat yang terlewat.

Salat qodho berarti melaksanakan salat setelah waktu salat tersebut berlalu. Cara melaksanakannya sama seperti salat biasa sesuai jumlah rakaatnya.

Meski demikian, para ulama menegaskan bahwa qodho bukanlah pilihan utama.