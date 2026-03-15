Komandan Regu (Danru) Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Harjo menyebut pihaknya memprediksi lonjakan arus mudik dari terminal tersebut akan terjadi pada 18 Maret 2026. Ia mengatakan data penumpang yang berangkat setiap hari terus meningkat.

“Diperkirakan lonjakan terjadi tanggal 18 besok, 18 lusa ya. Karena tanggal 17 Maret itu masa orang kerja terakhir, jadi kemudian 18 pagi sampai malam terjadi lonjakan penumpang,” kata Harjo saat ditemui di lokasi, Minggu (15/3/2026).

Pada hari ini, sebanyak 139 bus atau 1.533 penumpang tercatat akan meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman menjelang Lebaran 2026. Harjo menjelaskan mayoritas bus yang berangkat masih menuju wilayah Jawa Tengah.

“Hari ini mayoritas masih Jawa Tengah. Meliputi Pekalongan, Purwokerto, Wonosobo, Solo, Jepara, dan Pati,” sambungnya.

Harjo juga mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan serta menjaga barang bawaan masing-masing.

“Untuk pemudik kami imbau untuk selalu hati-hati di jalan dan jangan lupa barang bawaan, jangan sampai tertinggal,” tegas Harjo.

Bagi warga yang membawa anak-anak, Terminal Pulo Gebang juga menyediakan pos bermain anak sebagai fasilitas bagi keluarga yang menunggu keberangkatan bus.

Selain itu, tersedia pula beberapa posko layanan keamanan dari Polda Metro Jaya, layanan kesehatan, serta pusat informasi bagi para pemudik. Sejumlah petugas juga disiagakan di berbagai titik di kawasan terminal.