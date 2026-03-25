Gelombang pemudik yang kembali ke Ibu Kota melalui Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, diprediksi akan mencapai puncaknya dalam dua fase. Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, memastikan lonjakan penumpang terjadi pada hari ini, Rabu (25/3/2026), dan gelombang kedua pada Minggu (29/3/2026).

Fenomena dua puncak arus balik ini terjadi lantaran adanya perbedaan masa berakhirnya libur antara pekerja kantoran dan sektor pendidikan.

"Puncak arus balik ada dua gelombang. Hari ini, 25 Maret, bagi karyawan yang mulai masuk kerja, dan nanti 29 Maret untuk anak sekolah yang masa liburnya berakhir," ujar Revi saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan, Rabu.

Dominasi Penumpang dari Jawa Tengah

Meski terbagi dua, Revi memproyeksikan volume penumpang pada hari ini akan jauh lebih padat dibandingkan hari Minggu mendatang. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, jumlah pendatang saat arus balik selalu melampaui angka keberangkatan saat mudik.

"Puncaknya kemungkinan besar hari ini. Estimasi jumlah penumpang yang tiba berada di angka 5.000 hingga 6.000 orang," lanjutnya.

Hingga pukul 12.00 WIB siang tadi, tercatat sebanyak 4.012 penumpang telah menginjakkan kaki di peron kedatangan. Mayoritas pemudik berasal dari wilayah Jawa Tengah, seperti Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Cilacap, dan Yogyakarta. Sementara dari Jawa Timur, arus penumpang didominasi dari arah Surabaya dan Malang.

Tak hanya dari Pulau Jawa, pergerakan penumpang dari Sumatera pun mulai terasa signifikan.

"Setelah Jawa Tengah, kontribusi terbesar diikuti oleh Jawa Barat, kemudian disusul penumpang dari Lampung, Palembang, Bengkulu, hingga Jambi," urai Revi.

Keamanan Diperketat, Nihil Laporan Kriminal

Guna menjamin kenyamanan para pendatang, otoritas terminal bersama personel TNI-Polri terus menyiagakan posko pelayanan keamanan. Revi mengklaim, hingga saat ini belum ada satu pun laporan kriminalitas atau keluhan dari penumpang yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Strategi pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan di area terminal.