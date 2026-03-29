Memasuki periode arus balik Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memastikan ketersediaan tiket kereta api masih mencukupi untuk masyarakat yang hendak kembali ke Jakarta.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan bahwa hingga awal pekan ini, jumlah kursi yang tersedia masih cukup besar.

"Berdasarkan data dinamis untuk keberangkatan 29 Maret hingga 1 April atau pasca Lebaran, masih tersedia 113.175 seat," kata Franoto saat dihubungi Inilah.com, Minggu (29/3/2026).

Ia merinci, ketersediaan tempat duduk tersebut tersebar di berbagai kelas layanan kereta api jarak jauh. Untuk kelas eksekutif, masih tersedia 63.560 kursi. Sementara itu, kelas ekonomi komersial menyisakan 45.584 kursi.

"Kemudian kelas ekonomi PSO atau subsidi Pemerintah, masih tersedia 4.031 tempat duduk," ucap dia.

Selain data ketersediaan tiket, KAI juga mencatat pergerakan penumpang selama periode arus balik. Pada 29 Maret 2026, jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah Daop 1 tercatat sebanyak 36.994 orang, sedangkan penumpang yang tiba mencapai 52.896 orang.

Pada hari berikutnya, 30 Maret 2026, volume keberangkatan tercatat 19.206 penumpang, sementara jumlah kedatangan mencapai 49.267 orang. Adapun pada 31 Maret 2026, jumlah penumpang yang akan berangkat diperkirakan sebanyak 12.923 orang, sedangkan kedatangan mencapai 44.364 orang.

"Nanti tanggal 1 April 2026 masih data dinamis ya, volume keberangkatan Daop 1 sejumlah 15.988 penumpang dan volume kedatangan/tiba Daop 1 sebanyak 33.034 penumpang," pungkasnya.

KAI mengimbau masyarakat untuk segera memesan tiket sesuai kebutuhan perjalanan, sekaligus memanfaatkan ketersediaan kursi yang masih cukup banyak pada periode arus balik ini.