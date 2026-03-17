PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui TelkomGroup memberangkatkan sebanyak 1.924 pemudik dalam program Mudik Gratis Bersama TelkomGroup 2026. Program ini menjadi bagian dari inisiatif Mudik Nyaman Bersama BUMN dan Danantara untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada periode Idulfitri 1447 Hijriah.

Seremoni pelepasan peserta mudik dilaksanakan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (17/3/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta sejumlah pejabat Badan Pengelola (BP) BUMN dan Danantara.

Dalam kesempatan itu, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa tradisi mudik tetap menjadi fenomena besar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat selama Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 143,9 juta perjalanan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan BUMN melalui program mudik gratis dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, sehingga meningkatkan keselamatan dan ketertiban selama arus mudik.

Selain pelepasan di GBK, TelkomGroup juga menggelar pemberangkatan peserta dari Museum Satria Mandala, Jakarta. Tahun ini, TelkomGroup menyiapkan 27 armada bus ramah lingkungan yang terdiri dari 15 bus Telkomsel, 10 bus Telkomsel Poin, serta 2 bus Telkom Solution-Indibiz. Selain itu, disediakan pula tiga kapal laut untuk melayani rute tertentu.

Adapun kota tujuan mencakup sejumlah wilayah di Pulau Jawa seperti Tasikmalaya, Magelang, Sleman, Yogyakarta, Wonosari, Semarang, Ponorogo, Surabaya, hingga Malang. Sementara untuk rute Sumatra meliputi Lampung dan Palembang.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan, program ini tidak hanya bertujuan memfasilitasi perjalanan mudik, tetapi juga memastikan masyarakat tetap terhubung secara digital selama periode Lebaran.

“TelkomGroup memastikan kesiapan jaringan dan layanan agar masyarakat tetap dapat terhubung dengan lancar di tengah meningkatnya mobilitas,” ujar Dian.

Untuk mendukung hal tersebut, TelkomGroup telah meningkatkan kapasitas jaringan hingga 60,7 terabit per second (Tbps), menyiapkan mobile base transceiver station (BTS) di sejumlah jalur mudik, serta menghadirkan 22 posko siaga RAFI yang terintegrasi.

Selain itu, lebih dari 13.700 personel disiagakan selama periode Ramadan dan Idulfitri untuk memastikan layanan telekomunikasi tetap berjalan optimal selama 24 jam.

Para peserta mudik terdiri dari pelanggan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mitra, serta masyarakat umum yang telah mendaftar melalui platform resmi TelkomGroup. Mereka mendapatkan fasilitas transportasi gratis, goodie bag berisi kebutuhan perjalanan, merchandise, serta uang saku.

Selain program mudik, TelkomGroup juga menyalurkan bantuan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bantuan tersebut meliputi dukungan perangkat dan konektivitas internet untuk 50 lembaga pendidikan serta santunan bagi 1.000 anak yatim dan 1.000 masyarakat duafa serta penyandang disabilitas dengan total nilai mencapai Rp2 miliar.