PT TASPEN (Persero) memberangkatkan sebanyak 1.400 pemudik melalui program “Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026” menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Program ini menjadi bagian dari inisiatif Mudik Gratis BUMN yang bertujuan memfasilitasi masyarakat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.

Sebanyak 35 armada bus disiapkan untuk melayani berbagai rute tujuan di Pulau Jawa hingga Sumatera. Pemberangkatan dilakukan dari sejumlah titik di Jakarta, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kantor Pusat TASPEN.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, mengatakan program ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Tidak hanya menyediakan transportasi gratis, TASPEN juga memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan peserta selama perjalanan.

“Program Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026 merupakan bentuk kehadiran TASPEN bagi masyarakat. Kami memastikan setiap pemudik mendapatkan pendampingan serta perlindungan asuransi selama perjalanan,” ujar Henra dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Seluruh peserta mudik mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri dari Taspen Life melalui produk Taspen Group Personal Accident dengan nilai pertanggungan sebesar Rp20 juta per orang. Fasilitas ini diberikan untuk memastikan perjalanan berlangsung aman hingga tiba di tujuan.

Selain itu, setiap armada bus telah dipersiapkan secara terkoordinasi dan dilengkapi pendamping perjalanan. TASPEN juga menyediakan berbagai perlengkapan bagi peserta, seperti kaos, topi, tumbler, payung, serta paket kesehatan berisi obat-obatan ringan untuk mendukung kenyamanan selama perjalanan.

Program mudik ini menjangkau sejumlah kota tujuan utama, antara lain Semarang, Yogyakarta melalui berbagai jalur, Madiun, Malang, Solo–Sragen, Surabaya, hingga kota di luar Jawa seperti Padang dan Jambi.

Tak hanya untuk masyarakat umum, TASPEN juga memperluas manfaat program dengan menyediakan 15 unit bus tambahan bagi pegawai di sejumlah kementerian. Di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan Bappenas.

Langkah ini memperkuat sinergi antar-lembaga dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Lebaran. Program ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan perjalanan mudik.

Melalui inisiatif ini, TASPEN menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengelola jaminan sosial bagi aparatur negara, tetapi juga sebagai entitas BUMN yang aktif berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.