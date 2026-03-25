Sebanyak 811 pemudik beserta 238 sepeda motornya diangkut dengan menggunakan KRI Banda Aceh dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah menuju Jakarta dalam perjalanan arus balik Lebaran 2026, Rabu (25/3/2026).

"Perjalanan akan menempuh waktu satu malam, besok pagi (26/3) sudah tiba di Jakarta," kata Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Semarang Kolonel Sabprowanto.

Secara keseluruhan, kata dia, KRI Banda Aceh mengangkut 1.192 pemudik beserta 308 sepeda motor

Selain pemudik yang diangkut dari Semarang, KRI Banda Aceh sebelumnya sudah mengangkut pemudik dari Surabaya, Jawa Timur yang juga akan kembali ke Jakarta.

Ia memastikan layanan bagi para pemudik yang diangkut, seperti makan, tempat tidur, dan pendingin udara.

Ia mengatakan program mudik menggunakan kapal perang yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut bertujuan mendukung kelancaran arus balik Lebaran.

Menurut dia, melihat animo masyarakat yang tinggi maka akan diusulkan agar kegiatan serupa di masa yang akan datang akan dilaksanakan dengan lebih optimal.

Pada masa arus mudik Lebaran 2026, KRI Banda Aceh mengangkut 707 pemudik beserta 261 sepeda motor dari Jakarta dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 18 Maret 2026.