PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menyatakan tidak menetapkan tanggal tertentu sebagai puncak arus mudik Lebaran 2026. Hal ini disebabkan jumlah penumpang yang berangkat dari Jakarta cenderung stabil dan merata sejak Minggu (15/3/2026).

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa hingga 20 Maret 2026 mendatang, jumlah penumpang harian diperkirakan tetap bertahan di angka 51 ribu hingga 52 ribu orang.

"Jadi untuk di wilayah Daop 1 Jakarta, dari tanggal 15 itu jumlah penumpang atau pemudik yang berangkat itu, sampai dengan tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 itu mirip-mirip ya, rata. Jadi antara angkanya 51.000 lebih sampai dengan 52.000 lebih," kata Franoto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026).

Berdasarkan data operasional, pergerakan penumpang mulai meningkat sejak masa angkutan Lebaran dibuka pada 11 Maret dengan 29.824 orang. Angka ini terus naik menjadi 40.178 pada 12 Maret, dan mencapai 51.763 orang pada 15 Maret.

Tren harian kemudian tertahan di angka tinggi. Pada 16 Maret tercatat 52.818 penumpang, 17 Maret sebanyak 52.528 penumpang, dan hari ini, 18 Maret, kembali diberangkatkan 52.278 orang.

"Jadi saya informasikan di sini bahwa di wilayah Daop 1 Jakarta tidak ada puncak ya, karena selama enam hari ya berarti ya, 15 sampai 20 itu angkanya mirip," ujar Franoto.

Kondisi serupa terjadi di Stasiun Pasar Senen yang menjadi titik keberangkatan tersibuk. Hari ini, tercatat ada 22.519 pemudik yang berangkat, angka yang relatif sama dengan hari-hari sebelumnya sejak akhir pekan lalu.