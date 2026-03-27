Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way tahap dua presisi dari KM 263 Tol Pejagan sampai dengan KM 70 Tol Cikampek Utama.

Pemberlakuan one way ini dibuka secara simbolis oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Posko Command Center Korlantas Polri KM 29 Tol Cikampek, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/3/2026).

"Berdasarkan laporan dari Candi Zebra Satu, Lodaya Zebra Satu, serta hasil monitoring situasi arus lalu lintas yang telah terkendali, maka pada hari ini Jumat, tanggal 27 Maret 2026, pukul 10.23 WIB, pelaksanaan one way tahap dua presisi dinyatakan dibuka," ujarnya.

Ada Dua Rekayasa "One Way"

Dengan begitu, saat ini terdapat dua rekayasa one way yang berlangsung di Tol Trans Jawa.

One way tahap pertama Presisi diberlakukan dari KM 132 Tol Cipali sampai dengan KM 70 Tol Cikampek Utama. Rekayasa lalu lintas tersebut telah diberlakukan sejak Jumat pagi.

Sedangkan one way tahap kedua Presisi yang baru dibuka, diberlakukan dari KM 263 Tol Pejagan sampai dengan KM 70.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan Korlantas Polri akan terus memantau situasi arus balik.