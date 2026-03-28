Arus balik Lebaran 2026 di Terminal Terpadu Pulo Gebang tak hanya diwarnai lonjakan jumlah penumpang, tetapi juga cerita para pemudik yang memilih kembali ke ibu kota di akhir masa libur.

Anis (40) pemudik asal Solo, yang tinggal di Buaran, Jakarta Timur, baru tiba di Jakarta bersama dua anggota keluarganya. Ia mengaku sengaja menunda kepulangan untuk menikmati momen Lebaran lebih lama di kampung halaman.

“Iya sengaja di akhir, karena masih menikmati libur sekalian kumpul keluarga juga kan,” kata Anis saat ditemui di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Sabtu (28/3/2026).

Ia menjelaskan, perjalanan dari Solo menuju Jakarta berlangsung lancar tanpa hambatan berarti. Namun, kondisi berbeda justru terjadi pada arus sebaliknya.

“Lancar sih, cuma yang dari sini ke kampungnya itu macet. Jadi lama nunggu busnya,” ujarnya menambahkan.

Menurut dia, kepadatan arus mudik menuju kampung halaman masih terjadi, salah satunya dipengaruhi kebijakan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) yang membatasi akses kendaraan ke jalan tol.

Setibanya di Jakarta, Anis dan keluarganya memilih menunggu jemputan di terminal untuk melanjutkan perjalanan ke kawasan Jakarta Timur.

Ia menyebut sang suami tidak ikut mudik dan sudah lebih dulu kembali ke ibu kota.

Meski demikian, Anis mengaku perjalanan mudik dan arus balik menggunakan bus sejauh ini berjalan aman dan nyaman tanpa kendala berarti.