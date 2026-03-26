Arus balik Lebaran 2026 di Stasiun Pasar Senen , Jakarta Pusat, pada Kamis (26/3/2026) siang terpantau ramai. Penumpang terus berdatangan dari berbagai daerah.

Namun, di sisi lain banyak juga penumpang yang baru melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Pantauan di lokasi, terlihat para penumpang yang baru turun dari kereta sembari menenteng barang bawaan menuju pintu keluar stasiun. Di sisi lain, para calon penumpang yang mudik belakangan tampak berjalan dengan tas besar dan kardus-kardus oleh-oleh masih memadati area ruang tunggu hingga pintu keberangkatan.

Kursi ruang tunggu juga tampak penuh. Beberapa penumpang duduk di lantai sembari menunggu jam keberangkatan.

Salah satu penumpang, Hilal (34), warga asal Semarang yang bekerja di Jakarta, terlihat sedang mengantre bersama istri dan anaknya. Ia membawa beberapa tas ransel dan satu kardus besar berisi perlengkapan mudik.

"Saya baru bisa pulang hari ini karena baru dapat izin cuti dari kantor," kata Hilal saat ditemui di Stasiun Pasar Senen.

Hilal mengaku, harga tiket yang ia beli lebih murah karena tidak bersamaan dengan puncak mudik sebelum Lebaran.

"Dapat murah (tiket) lumayan lah ini juga sama istri anak jadi enggak berasa banget," ujarnya.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat Stasiun Gambir dan Pasar Senen masih menjadi tujuan utama pemudik yang kembali ke Ibu Kota pada periode arus balik Lebaran 2026.

Hingga Kamis (26/3/2026), jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Gambir mencapai 15.815 orang. Sementara itu, Stasiun Pasar Senen mencatat angka kedatangan lebih tinggi, yakni 18.203 penumpang, menjadikannya titik kedatangan tersibuk di wilayah Daop 1 Jakarta. Disusul Stasiun Bekasi dengan 8.477 penumpang.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan, kedua stasiun tersebut kembali berperan sebagai simpul utama arus balik.

"Arus balik di wilayah Daop 1 Jakarta hingga kini masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Volume kedatangan masih mendominasi dibanding keberangkatan, dan kami terus memastikan seluruh pelayanan berjalan optimal agar pelanggan dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan lancar," kata Franoto, Kamis (26/3/2026).