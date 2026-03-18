Kepadatan arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, makin terus terasa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Rabu (18/3/2026). Berdasarkan data operasional yang diterima Inilah.com, tercatat 52.278 penumpang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari berbagai stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta.

Dari jumlah tersebut, Stasiun Pasar Senen menjadi titik keberangkatan tertinggi dengan 22.519 pemudik, disusul Stasiun Gambir sebanyak 17.687 orang dan Stasiun Bekasi 6.245 pelanggan. Namun demikian, data ini masih bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Volume keberangkatan hari ini relatif tidak jauh berbeda dibandingkan tiga hari sebelumnya, namun tetap menunjukkan tren peningkatan sejak dimulainya masa Angkutan Lebaran pada 11 Maret 2026.

Pada hari pertama, jumlah penumpang tercatat 29.824 orang, kemudian meningkat menjadi 40.178 pada 12 Maret dan kembali naik menjadi 46.834 pada 13 Maret.

Selanjutnya, pada Sabtu 14 Maret, total penumpang mencapai sekitar 51 ribu orang. Tren tersebut berlanjut pada Minggu 15 Maret dan Senin 16 Maret dengan angka masing-masing 51.763 dan 52.818 penumpang. Sementara pada Selasa 17 Maret, jumlah keberangkatan tercatat 52.528 penumpang.

Secara kumulatif, total penumpang yang berangkat selama periode 11 hingga 18 Maret 2026 telah mencapai 377.349 orang.

Operasikan 68 Perjalanan KA Setiap Hari

Selama masa Angkutan Lebaran, Daop 1 Jakarta setiap hari mengoperasikan 68 perjalanan kereta api jarak jauh reguler. Selain itu, terdapat tambahan 12 perjalanan kereta api Lebaran dari Stasiun Gambir dan 7 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen, serta 4 perjalanan dalam program Motor Gratis.

Adapun tujuan favorit pemudik pada periode Lebaran 2026 meliputi sejumlah kota di Jawa Barat seperti Bandung. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi tujuan utama, disusul beberapa kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Purwokerto.

Sementara untuk wilayah Jawa Timur, kota-kota seperti Surabaya, Malang, dan Jember menjadi destinasi yang banyak dipilih para pemudik.

KAI sendiri masih menyediakan 333.255 tempat duduk untuk keberangkatan hingga 1 April 2026, terutama pada periode arus balik.