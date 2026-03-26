PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat Stasiun Gambir dan Pasar Senen masih menjadi tujuan utama pemudik yang kembali ke Ibu Kota pada periode arus balik Lebaran 2026.

Hingga Kamis (26/3/2026), jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Gambir mencapai 15.815 orang. Sementara itu, Stasiun Pasar Senen mencatat angka kedatangan lebih tinggi, yakni 18.203 penumpang, menjadikannya titik kedatangan tersibuk di wilayah Daop 1 Jakarta. Disusul Stasiun Bekasi dengan 8.477 penumpang.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan, kedua stasiun tersebut kembali berperan sebagai simpul utama arus balik.

"Arus balik di wilayah Daop 1 Jakarta hingga kini masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Volume kedatangan masih mendominasi dibanding keberangkatan, dan kami terus memastikan seluruh pelayanan berjalan optimal agar pelanggan dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan lancar," kata Franoto dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Secara total, hingga pukul 09.00 WIB, jumlah penumpang yang tiba di seluruh stasiun wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 52.471 orang. Angka tersebut jauh melampaui jumlah keberangkatan yang tercatat sebanyak 33.520 penumpang.

Kondisi ini menunjukkan arus balik masyarakat menuju Jakarta dan sekitarnya masih berlangsung intens dan belum mengalami penurunan signifikan.

Selama masa angkutan Lebaran yang berlangsung sejak 11 Maret hingga 1 April 2026, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 1.083.674 kursi untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 742.715 penumpang telah diberangkatkan hingga 26 Maret 2026.

Adapun jumlah tiket yang telah terjual mencapai 858.748 tiket, dengan tingkat okupansi rata-rata sebesar 79 persen.

Selain kereta api jarak jauh, layanan KA lokal juga diminati masyarakat. KA Pangrango mencatat penjualan 73.911 tiket dengan tingkat okupansi 91 persen selama periode angkutan Lebaran.

Pada 26 Maret 2026, jumlah penumpang KA Pangrango mencapai 4.082 orang, dengan total kumulatif 59.323 penumpang sejak 11 Maret.

Sementara KA Siliwangi melayani 2.338 penumpang pada hari yang sama, dengan total 24.846 penumpang.