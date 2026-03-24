PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memastikan kesiapan operasional Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama dalam menyambut pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) nasional dari KM 414 GT Kalikangkung ruas Tol Batang-Semarang hingga KM 70 GT Cikampek Utama ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Vice President Corporate Secretary & Legal JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan, sebagai gerbang tol barrier akhir yang menerima arus kendaraan dari Jalan Tol Trans Jawa menuju Jakarta, GT Cikampek Utama menjadi salah satu simpul krusial dalam pengaturan lalu lintas selama periode arus balik Lebaran.

“Untuk mendukung kelancaran rekayasa lalu lintas tersebut, JTT melakukan optimalisasi operasional gerbang tol dengan pengaturan gardu yang disesuaikan dengan arah dominasi arus kendaraan,” kata Ria dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

GT Cikampek Utama

Selanjutnya dia menjelaskan, penyesuaian operasional gardu di GT Cikampek Utama dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dari wilayah timur Trans Jawa menuju Jakarta.

“Dalam mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way nasional arus balik, JTT mengoptimalkan pengoperasian gardu transaksi di Gerbang Tol Cikampek Utama dengan 22 gardu melayani arah Jakarta dan 8 gardu melayani arah Transjawa. Pengaturan ini dilakukan untuk memperlancar distribusi kendaraan yang menuju Jakarta pada periode arus balik Lebaran,” kata dia.

Selain optimalisasi gardu tol, JTT juga menyiapkan pengoperasian GT Cikampek Utama 8 (Cikatama 8) untuk menerima arus kendaraan dari wilayah timur Trans Jawa menuju Jakarta apabila terjadi peningkatan volume lalu lintas.

Pengoperasian gerbang tol tersebut dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan serta hasil koordinasi dengan Kepolisian.

Siagakan 19 Unit Mobile Reader

JTT juga menyiagakan 19 unit mobile reader (MR) di GT Cikampek Utama guna mempercepat proses transaksi saat terjadi lonjakan volume kendaraan.

Selain itu, petugas operasional disiagakan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, membantu pengguna jalan, serta memastikan kelancaran transaksi di gerbang tol.

Pemantauan kondisi lalu lintas dilakukan secara langsung (real time) melalui CCTV yang terintegrasi dengan pusat pengendalian lalu lintas guna memastikan pelayanan tetap optimal selama periode arus balik.

JTT mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa yang akan melakukan perjalanan menuju Jakarta untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dan fisik pengemudi dalam keadaan prima, serta memastikan kecukupan saldo uang elektronik (e-toll) sebelum memasuki jalan tol.