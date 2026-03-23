Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, bersiap menghadapi puncak arus balik Lebaran 1447 Hijriah. Kepala Terminal, Revi Zulkarnain, memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada Selasa (25/3/2026) mulai dini hari hingga pagi hari.

“Kemungkinan (puncak arus balik) tanggal 25-nya. Jadi kalau puncak arus balik kita dini harinya,” kata Revi kepada Inilah.com di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Saat ini, kedatangan masih didominasi pemudik asal wilayah Jawa Barat. Sementara itu, penumpang dari Jawa Tengah dan Sumatera diperkirakan baru akan memadati terminal pada puncak arus balik besok. “Kalau Jawa Tengah, Sumatera kemungkinan ya 25 pagi itulah,” ungkapnya.

Menariknya, di tengah persiapan arus balik, aktivitas mudik ternyata belum benar-benar habis. Masih ada ratusan penumpang yang justru baru berangkat meninggalkan Jakarta menuju Pulau Sumatera, seperti Padang, Palembang, hingga Bengkulu.

“Kalau pemudik masih ada Sumatera nih, terutama Padang, Palembang, Bengkulu. Kalau yang berangkat sekarang nih sudah 350-an lah,” ujarnya.

Guna mengantisipasi kelelahan penumpang saat puncak kedatangan, pihak terminal telah menyiagakan posko keamanan, pelayanan, hingga pemeriksaan kelaikan kendaraan (ramp check). Revi juga memastikan fasilitas kesehatan diperkuat dengan tenaga medis dan unit ambulans.

“Sudah. Kita kan ada poskonya. Kita ada posko pengamanan, pelayanannya ada. Kemudian ada posko kesehatan, ya, posko ramp check,” jelas Revi.

Pihak terminal bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Ciracas untuk menangani penumpang yang membutuhkan bantuan medis darurat.