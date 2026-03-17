Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meninjau langsung Kereta Ekonomi Kerakyatan yang baru diluncurkan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sejak 1 Maret 2026. Kereta api ini melayani rute awal Stasiun Pasar Senen–Lempuyangan dengan kode KA 7040.

Teddy menyebut, meskipun tarif mengalami penurunan dibanding sebelumnya, fasilitas yang diberikan justru meningkat.

"Jadi tadi ada Kereta Api kerakyatan, dulu harganya dari Jakarta ke Jogja itu sekitar Rp225 ribu sampai Rp250 ribu, gitu Pak ya? Nah, tadi kita cek, saya cek langsung ke pemudiknya, itu harganya turun cukup jauh jadi antara Rp135 ribu sampai Rp175 ribu. Dan fasilitasnya meningkat. Jadi harganya menurun, fasilitasnya meningkat," ujar Teddy kepada wartawan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Teddy juga menyapa para penumpang dan berbincang mengenai kenyamanan kereta. Ia mengatakan, para penumpang yang mudik menggunakan Kereta Ekonomi Kerakyatan merasa senang dengan layanan yang diberikan.

"Tadi kalau Anda lihat, AC-nya nyala, toiletnya bagus, kemudian tempat duduknya tidak hadap-hadapan," kata dia.

"Terus nanyanya dan cek langsung ke pemudik, dan beneran. Alhamdulillah tadi pemudik mengapresiasi, alhamdulillah mudah-mudahan ke depan lebih baik," tambahnya.

Teddy mengungkapkan, pemerintah berencana mengembangkan layanan KA Ekonomi Kerakyatan. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara instan.

"Ini mau kita kembangkan lagi, perlu waktu. Yang mengerjakan dari KAI sendiri, waktunya relatif cepat. Ini mau ditingkatkan sehingga seluruh perkeretaapian di Indonesia, tidak hanya di Jawa, di pulau-pulau lain juga akan meningkat kualitas, kenyamanan, dan kebersihannya. Itu pesan dari Pak Presiden," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Boby Rosyidin mengatakan, KA Ekonomi Kerakyatan menawarkan kenyamanan yang mendekati kelas eksekutif, namun dengan tarif yang lebih terjangkau.