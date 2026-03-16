Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengonfirmasi peningkatan jumlah armada mudik gratis tahun 2026. Penambahan ini dilakukan untuk merespons tingginya minat warga Jawa Tengah di perantauan yang ingin pulang kampung.

Jika tahun lalu Pemprov Jateng hanya menyediakan 270 bus, tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 325 bus. Luthfi menyebut kenaikan ini murni untuk memperkuat aspek pelayanan.

“Hari ini sama tahun kemarin meningkat. Kalau kemarin hanya sekitar 270 sekian sekarang sudah 325. Artinya satu, meningkatkan pelayanan,” kata Luthfi saat pelepasan bus di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Jakarta Timur, Senin (16/3/2026).

Luthfi menilai antusiasme warga tetap tinggi karena program ini tidak dipungut biaya. Menurutnya, hal tersebut menjadi daya tarik utama bagi para perantau.

“Yang kedua masyarakat lebih tertarik, gratis wong namanya juga gratis,” ucapnya.

Menurut Luthfi, mudik sudah menjadi tradisi kuat bagi masyarakat Jawa Tengah. Untuk itu, Pemprov menggandeng instansi seperti Kemenkes, Jasa Raharja, hingga Bank Jateng guna memastikan perjalanan berjalan lancar.

“Mudik merupakan suatu tradisi di Provinsi Jawa, terutama hari ini adalah Jawa Tengah. Pemprov dengan seluruh stakeholder telah menyiapkan di antaranya dengan Kemenkes, dengan Jasa Raharja, dengan Bank Jateng, dengan seluruh yang tidak bisa kami sebut satu per satu, hampir 325 bus kita siapkan hari ini,” tuturnya.

Total armada bus tahun ini diproyeksikan mampu mengangkut 19.870 penumpang asal Jabodetabek. Namun, Luthfi mengakui bahwa jumlah bus tersebut masih belum bisa mengakomodasi seluruh peminat program.

“Dan bisa mengangkut hampir 19.870 masyarakat kita yang nanti akan mudik ke Jawa Tengah. Itu pun tidak cukup,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jawa Tengah juga telah menyiapkan moda transportasi tambahan berupa kereta api untuk menampung warga yang tidak mendapatkan kursi bus.