PT Jasa Marga (Persero) Tbk memproyeksikan sebanyak 3,5 juta kendaraan akan ke luar dari Jakarta selama periode mudik Idulfitri 2026. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono, menyebut puncak arus mudik diperkirakan terbagi dalam dua gelombang besar.

“Kami memperkirakan 3,5 juta kendaraan akan melintas keluar dari Jakarta,” kata Rivan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026).

Rivan menjelaskan bahwa Jasa Marga saat ini mengelola 1.294 kilometer jalan tol utama. Berdasarkan data teknologi Intelligent Transportation System (ITS), puncak arus diprediksi terjadi pada 14 Maret dan 18 Maret 2026.

“Dari data yang kami miliki ini kami menggunakan proyeksi yang alhamdulillah di dalam satu tahun terakhir dengan penggunaan platform Intelligent Transportation System, kamera yang ditingkatkan fasilitasnya menjadi ITA atau Intelligent Traffic Analysis maupun radar, perkiraan tidak hanya jumlah tetapi juga prediksi di setiap waktunya yang 3,5 juta ini kami perkirakan akan muncul di gelombang mudik yaitu di tanggal 14 dan tanggal 18 hari ini,” jelasnya.

Data harian mencatat volume lalu lintas harian (LHR) saat ini telah mencapai 256 ribu kendaraan, naik dari angka semalam sebesar 221 ribu kendaraan. Sekitar 50 persen dari total pergerakan tersebut diprediksi menuju wilayah timur melalui Tol Trans-Jawa.

“Hari ini diperkirakan akan mencapai 256 ribu LHR-nya dan semalam saja terbukti sudah 221 ribu dan yang tertinggi sejak tanggal 13 Maret yang lalu. Dan sebaran yang banyak terhadap arus mudik adalah 50 persen ini ke arah Timur yaitu ke arah Trans Jawa,” ujarnya.

Untuk mengurai kepadatan, sejumlah ruas tol fungsional disiapkan secara situasional. Ruas Japek II Selatan sepanjang 50 kilometer (Sadang-Setu/Burangkeng) akan difungsikan saat arus balik guna memecah pertemuan arus di KM 66 jalur Trans-Jawa dan Cipularang.

Di Jawa Tengah, ruas Tol Solo–Yogyakarta kini beroperasi lebih panjang hingga Purwomartani, Kalasan (11,48 km). Perpanjangan ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan kendaraan di persimpangan Prambanan.

“Ini sangat membantu untuk masyarakat yang melakukan mudik dan juga bisa digunakan arus balik karena pada saat keluar dari Prambanan masih ada crossing di sekitar Prambanan dan ini akan dapat mengurai kepadatan dari arah Solo ke Jogja,” ucapnya.

Ruas fungsional lainnya meliputi Jogja–Bawen Seksi 6 (Bawen–Ambarawa) sepanjang 5 kilometer untuk menghindari kepadatan simpang Bawen. Di Jawa Timur, ruas Tol Probolinggo–Besuki juga siap digunakan dua arah guna memangkas waktu tempuh.

Jasa Marga turut menyiagakan fasilitas pendukung di kawasan Bukit Ujung Paiton yang mulai padat.