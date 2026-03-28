Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, jumlah pemudik yang telah kembali ke Jakarta pada H+6 Lebaran 2026 mencapai 2.561.629 orang.

“Volume lalu lintas riil keluar Jakarta sejumlah 2.946.891, dan masuk kembali ke Jakarta saat ini sudah 2.561.629, sehingga masih tersisa 385.262 atau 13,07 persen,” ujar Listyo di Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).

Menurut dia, meskipun mobilitas masyarakat pada masa libur Lebaran 2026 tinggi, namun dapat dikelola dengan baik berkat sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi dalam pengaturan lalu lintas.

“Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati dan tinggal 13,07 persen lagi yang harus kita hadapi sekarang,” ungkap Listyo.

Meskipun aktivitas masyarakat tinggi, jumlah kecelakaan lalu lintas menurun sebesar 7,8 persen pada arus mudik dan balik Lebaran 2026.

“Jadi kejadian laka lantas saat ini turun 7,8 persen dibandingkan tahun lalu, sementara untuk fatalitas yaitu yang meninggal turun 112 orang dibandingkan tahun lalu, dari 377 menjadi 265,” ujar dia.

Peningkatan Layanan

Lebih lanjut Listyo mengatakan, kondisi ini menunjukkan satu tingkatkan perkembangan layanan mudik oleh Polri. Salah satu dimensi yang dikembangkan oleh kepolisian adalah layanan ramah pada anak.

“Dengan pola-pola rekayasa yang telah disiapkan mulai dari delaying system, buffer zone, sampai dengan pengaturan terkait dengan pengecekan tiket, alhamdulillah semuanya bisa terjaga untuk situasi tetap berada di situasi normal atau hijau,” kata Listyo.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh pemudik untuk tetap mengutamakan keselamatan saat berkendara.

“Tentunya saya tetap mengimbau sekali lagi kepada masyarakat, utamanya yang masih menempuh perjalanan cukup jauh agar betul-betul hati-hati,” ujar Kapolri.

Dia juga meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan pos pelayanan yang telah disiapkan untuk beristirahat.