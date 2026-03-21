Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta-Cikampek cukup padat pada hari lebaran hingga petugas sempat melakukan rekayasa lalu lintas contraflow sepanjang Sabtu (21/3/2026) siang hingga malam.

"Rekayasa lalu lintas contraflow diterapkan atas diskresi pihak kepolisian," kata Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) awalnya menerapkan contraflow pada KM 55 sampak KM 65 arah Cikampek ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pukul 11.05 WIB.

Rekayasa lalu lintas itu diterapkan menyusul tingginya volume kendaraan yang melintas di ruas jalan tol tersebut.

Diberlakukan Situasional

Sebelumnya, rekayasa lalu lintas contraflow diberlakukan secara situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan yang menuju arah Timur Trans Jawa.

Pada skema terakhir, contraflow diterapkan mulai dari KM 47 sampai KM 55 arah Cikampek satu lajur, dilanjutkan dengan contraflow KM 55 sampai KM 70 arah Cikampek dua lajur.

Kemudian seiring dengan teratasinya kepadatan kendaraan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, pada pukul 18.02 WIB rekayasa lalu lintas contraflow dihentikan.

Menurut Ria, saat ini lalu lintas di kedua arah terpantau kembali normal.

JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan mempersiapkan kondisi diri dan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.

Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kecukupan saldo uang elektronik serta mengikuti arahan petugas di lapangan dan rambu lalu lintas yang berlaku.