PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada Jumat pagi untuk mendukung kelancaran arus balik Lebaran.

"Rekayasa lalu lintas contraflow ini merupakan langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan," kata Vice President Corporate Secretary & Legal JTT Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya di Karawang, Jumat (27/3/2026).

Rekayasa lalu lintas contraflow di jalan Tol Jakarta-Cikampek diterapkan atas diskresi pihak kepolisian, dari KM 70 sampai KM 47 arah Jakarta Jumat ini pukul 08.49 WIB.

Pastikan Arus Kendaraan Bergerak Optimal

Lebih lanjut Ria mengatakan JTT mendukung penuh kebijakan rekayasa lalu lintas yang ditetapkan oleh pihak kepolisian guna memastikan arus kendaraan tetap bergerak optimal, khususnya pada periode arus balik yang volume kendaraan yang melintas cukup tinggi.

Untuk mendukung kelancaran transaksi, JTT juga mengoptimalkan pelayanan di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama dengan pengoperasian hingga 22 gardu arah Jakarta.

Selain itu petugas operasional juga disiagakan di lapangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, membantu pengguna jalan, serta memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.

JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, menjaga jarak aman, serta mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.