Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain menyebut pemudik pada arus balik H+4 Lebaran, masih berdatangan ke terminalnya.

Bahkan hingga pukul 09.00 WIB, sudah tiba ribuan pelancong yang kembali ke ibu kota.

"Berdasarkan data produksi terminal sampai dengan pukul 09.00 WIB, hari Kamis 26 Maret 2026 untuk kedatangan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ada 73 bus dengan 2.011 penumpang," kata Revi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Sementara untuk bus TransJabodetabek di pos kedatangan terdapat 8 bus dengan 157 penumpang.

Revi memprediksi bila puncak arus balik pemudik akan terbelah menjadi dua gelombang. Gelombang pertama jatuh pada Rabu (25/3/2026) dan gelombang kedua pada Minggu (29/3).

Berdasarkan data yang dimiliki Revi, memang terdapat lonjakan kedatangan penumpang pada Rabu (25/3/2026), yaitu sebanyak 217 bus dengan 7.144 penumpang.