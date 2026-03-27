Petugas Astra Tol Cipali bersama pihak kepolisian mulai menerapkan rekayasa lalu lintas one way di ruas Tol Cikopo-Palimanan arah Jakarta Jumat pagi ini untuk menjaga kelancaran pada arus balik Lebaran 2026.

"Mulai pukul 08.47 WIB telah dimulai rekayasa lalu lintas one way sebagian di ruas Tol Cipali arah Jakarta, dimulai dari KM 132 hingga KM 70," ujar Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo di Subang, Jawa Barat (Jabar), Jumat (27/3/2026).

Ardam menerangkan rekayasa lalu lintas one way di ruas Tol Cipali arah Jakarta tersebut akan diperpanjang secara bertahap hingga mencapai akhir batas ruas Tol Cipali di KM 188 Palimanan.

Untuk penerapan perpanjangan one way di lapangan, menurut dia, bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian.

Sterilisasi Jalur dan Rest Area

Sementara itu, sebelum dilakukan rekayasa one way, petugas Astra Tol Cipali bersama pihak kepolisian melakukan sterilisasi jalur dan rest area. Pembersihan (sterilisasi) jalur dan rest area telah dilakukan sekitar setengah jam sebelum diterapkan one way.

Astra Tol Cipali mengimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi arahan petugas di lapangan.

Berdasarkan data pukul 00.00 WIB hingga 08.00 WIB pada Jumat, tercatat sekitar 19,7 ribu kendaraan telah melintasi ruas Tol Cipali menuju Jakarta.

Sedangkan untuk arah sebaliknya atau arus menuju Cirebon, tercatat sebanyak 5 ribu kendaraan melintasi ruas Tol Cipali.

Ia menyampaikan, guna menjaga keselamatan bersama, pengguna jalan diimbau untuk tidak berpindah jalur maupun menggunakan u-turn selama rekayasa lalu lintas one way berlangsung.

Apabila perlu berganti jalur, silakan keluar melalui gerbang tol terdekat dan melanjutkan perjalanan dengan masuk kembali ke jalur yang diinginkan tanpa dikenakan tambahan tarif.