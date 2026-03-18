Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Kepolisian Daerah (Polda) Banten memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2026 melalui berbagai rekayasa lalu lintas dan pengawasan ketat di jalur tol serta sejumlah pelabuhan penyeberangan.

Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho menegaskan, Operasi Ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang cakupannya tidak hanya di pelabuhan, melainkan juga jalur tol.

"Sudah dilakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar arus mudik dari Jakarta menuju Sumatera maupun Trans Jawa. Kolaborasi dan koordinasi antarinstansi berjalan optimal, dan Rabu pukul 12.00 WIB akan diberlakukan one way nasional arus mudik," ujar Agus di Cilegon, Rabu (18/3/2026) dini hari.

Pihaknya memastikan bahwa hingga saat ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) terpantau aman terkendali tanpa adanya peristiwa menonjol.

"Kami berharap negara dapat terus hadir memastikan perjalanan mudik dan arus balik berjalan lancar, karena ini adalah perjalanan penuh kebahagiaan bagi masyarakat yang rindu kampung halaman," ungkapnya.

Keadaan Terkendali

Sementara itu, Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, mengonfirmasi kondisi di sejumlah titik pelabuhan di wilayah hukumnya masih dalam keadaan terkendali. Di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, kapasitas penampungan kantong parkir untuk kendaraan golongan 7, 8, dan 9 masih mampu memuat sekitar 1.200 kendaraan.

"Sisa kendaraan di kantong parkir berkisar antara 500 hingga 600 unit dan diharapkan seluruhnya dapat terangkut pada malam hari ini," jelas Hengki.

Kondisi terkendali juga terpantau di Pelabuhan Pelindo Ciwandan dan di Pelabuhan Merak, khususnya pada Dermaga 1 hingga 7. Setiap kapal yang bersandar dipastikan dapat langsung mengangkut kendaraan menuju Bakauheni, Lampung.

Di akhir keterangannya, Hengki berharap pelaksanaan arus mudik tahun 2026 ini dapat terus berjalan aman dan lancar berkat sinergi dari Polri, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan.