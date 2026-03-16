Arus mudik Lebaran mulai terlihat di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, pada H-5 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, Senin (16/3/2026) malam. Ratusan pemudik yang menggunakan sepeda motor tampak melintas di jalur tersebut menuju sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Mayoritas pengendara roda dua membawa berbagai barang bawaan untuk keperluan selama berada di kampung halaman. Barang-barang itu diikat di bagian belakang motor, mulai dari tas besar, karung, hingga kardus.

"Memang biasa lewat jalur sini kalau pulang kampung. Mumpung masih lima hari lagi, jadi pulang duluan biar gak terlalu macet kalau mendekati Lebaran," kata salah satu pemudik bermotor, Setya (32), di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Senin malam.

Pantauan di sepanjang ruas jalan menunjukkan arus kendaraan didominasi sepeda motor. Sejumlah pengendara bahkan membawa barang hingga menumpuk di sisi kiri dan kanan kendaraan agar seluruh kebutuhan selama di kampung dapat terbawa.

Selain sepeda motor, kendaraan pribadi dan mobil travel juga terlihat melintas membawa para pemudik. Beberapa mobil tampak membawa banyak barang, seperti koper dan kardus, yang diikat di bagian atap menggunakan tali pengaman.

Kepadatan kendaraan mulai terasa di beberapa titik jalan. Arus lalu lintas menuju arah Bekasi hingga jalur Pantura terlihat ramai dan sesekali melambat akibat meningkatnya volume kendaraan yang melintas.

Meski demikian, kemacetan panjang belum terlihat. Antrean kendaraan hanya muncul sesaat, terutama ketika rombongan pemudik melintas bersamaan.

Sebagian pemudik memilih berangkat pada malam hari untuk menghindari kepadatan lalu lintas yang diperkirakan meningkat menjelang Lebaran. Selain itu, perjalanan malam dinilai lebih nyaman karena suhu udara lebih sejuk dibandingkan siang hari.

"Saya mau ke Pemalang. Berangkat malam biar lebih adem dan biasanya jalan juga lebih lancar. Kalau siang panas banget, kalau sore juga kadang hujan," ujar Setya.

Setya memperkirakan perjalanan menuju Pemalang akan memakan waktu sekitar sembilan jam dengan menggunakan sepeda motor. Selama perjalanan, ia berencana beberapa kali berhenti di rest area atau warung pinggir jalan untuk beristirahat.

"Perjalanan sekitar sembilan jam kalau lancar. Nanti pasti berhenti beberapa kali buat istirahat sama makan supaya nggak terlalu capek di jalan," ujar Setya.

Hal serupa disampaikan pemudik lainnya, Zaka (35), yang hendak pulang kampung ke Cirebon bersama istri dan anaknya.

"Tahun ini mudik lagi sama istri dan anak. Paling saya bawa santai karena ada anak sama istri, tidak maksa perjalanan cepat," kata Zaka.

Zaka mengaku memilih berangkat lebih awal karena khawatir jika harus mudik mendekati hari Lebaran. Selain potensi kemacetan, ia juga harus mempertimbangkan kondisi anaknya yang masih berusia tiga tahun.

"Pertimbangannya banyak, makanya balik mulai sekarang. Pakai jaket anak sama istri, bawa barang juga gak banyak biar gak capek juga. Emang saya biasa lewat jalur sini enak aja," ucap Zaka.

Iring-iringan kendaraan yang memanjang di sepanjang jalan menunjukkan arus pemudik yang terus mengalir. Di beberapa titik, sejumlah pengendara terlihat menepi sejenak untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.

Jalan Raya Kalimalang selama ini dikenal sebagai salah satu jalur favorit pemudik sepeda motor dari Jakarta menuju Bekasi, Karawang, hingga jalur Pantura. Akses yang relatif mudah membuat jalur ini kerap dipilih sebagai alternatif selain jalur utama lainnya.