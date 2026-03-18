Rekayasa lalu lintas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek masih diberlakukan memasuki puncak arus mudik, Rabu (18/3/2026), untuk menjaga kelancaran perjalanan menuju arah Trans Jawa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

PT Jasamarga Transjawa Tol bersama kepolisian melanjutkan pengaturan lalu lintas seiring meningkatnya volume kendaraan yang melintas di jalur tersebut.

"Kami mengimbau pengguna jalan agar tetap memperhatikan rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas sehubungan rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga arah Trans Jawa guna mendukung kelancaran arus mudik," kata Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo di Bekasi, Rabu (18/3/2026).

Ria menjelaskan, rekayasa lalu lintas berupa contraflow masih diterapkan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek, tepatnya dari Km 36 hingga Km 70. Kebijakan ini telah diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sebagai respons atas tingginya volume kendaraan.

Selain itu, skema one way tahap pertama juga tetap diberlakukan mulai Km 70 Ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 263 Ruas Tol Pejagan-Pemalang. Rekayasa ini telah berlangsung sejak Selasa (17/3/2026) pukul 15.18 WIB untuk mengurai kepadatan kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa.

Menurut Ria, penerapan contraflow dan one way merupakan hasil koordinasi antara operator jalan tol dan kepolisian guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama arus mudik.

Ia menambahkan, pemantauan dan evaluasi kondisi lalu lintas terus dilakukan secara berkala bersama seluruh pemangku kepentingan agar layanan jalan tol tetap optimal selama periode mudik Lebaran tahun ini.

Pengguna jalan juga diimbau mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik sebelum memasuki tol. Selain itu, pengendara diminta menjaga kondisi kendaraan dan beristirahat di rest area apabila mengalami kelelahan.