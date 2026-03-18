Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi memprediksi puncak arus mudik Lebaran untuk kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, terjadi tanggal 18 hingga 19 Maret.

"Sesuai dengan prediksi, puncaknya adalah hari ini, tanggal 18 Maret. Perkiraan kami sampai tanggal 19 Maret masih akan terjadi kepadatan," ujar Dudy saat meninjau langsung kelancaran arus mudik di Pelabuhan Ciwandan, Rabu (18/3/2026) dini hari.

Dudi menjelaskan, kepadatan yang dimaksud bukanlah kemacetan yang membuat arus berhenti, melainkan lonjakan kedatangan volume kendaraan roda dua di area pelabuhan.

Pihaknya mencatat pada hari ini terdapat pergerakan sekitar 27 ribu kendaraan. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sekitar tiga persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Lancar dan Terkendali

Meski volume kendaraan mulai meningkat secara bertahap sejak Selasa malam, Dudy memastikan arus penyeberangan yang dikhususkan bagi motor dan truk ringan golongan 5 dan 6B di Pelabuhan Ciwandan terpantau lancar dan terkendali.

"Saudara kita yang berkendara roda dua bisa dengan cepat kita naikkan ke kapal dan tidak terjadi penumpukan ataupun kemacetan. Mereka yang berangkat dari Bekasi, Depok, dan sebagainya bisa sampai ke Ciwandan dengan lancar," tutur dia.

Kelancaran tersebut, menurut Dudy, membuktikan bahwa skema pengaturan mudik tahun ini berjalan maksimal berkat sinergi dari berbagai pihak, di antaranya Korlantas Polri, Polda Banten, PT Pelindo selaku pemilik pelabuhan, serta PT ASDP yang menyediakan kapal penyeberangan.

Mengakhiri tinjauannya, Menhub mengimbau para pemudik roda dua untuk tetap memprioritaskan keselamatan berkendara di atas segalanya.