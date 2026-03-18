Sebanyak 34 persen kendaraan tercatat sudah meninggalkan Jakarta per Rabu (18/3/2026). Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan Achmad Purwantono, mengonfirmasi pihaknya mulai menerapkan rekayasa one way secara bertahap untuk menjaga kecepatan kendaraan tetap di angka 30–40 km/jam.

"Bapak-Ibu sekalian terkait dengan perkembangan per hari ini, izin melaporkan Bapak KSP dan Pak Wamen bahwa perkembangan sudah mencapai 34% masyarakat yang sudah keluar," kata Rivan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026).

Rivan menjelaskan, skema one way dari KM 70 hingga KM 263 dilakukan saat volume kendaraan mulai padat. Bahkan, saat menyentuh angka 221 ribu kendaraan, jalur satu arah ini diperpanjang hingga GT Kalikangkung.

"Ketika puncak arus mencapai 221 ribu kendaraan, one way kemudian diperpanjang sampai Kalikangkung. Alhamdulillah dampaknya signifikan, perjalanan menjadi jauh lebih cepat," ujarnya.

Data Jasa Marga menunjukkan efektivitas rekayasa ini. Pemudik yang berangkat pukul 04.00 WIB pagi dilaporkan sudah bisa tiba di Kalikangkung pada tengah malam hari yang sama.

"Dan alhamdulillah kelancaran ini bisa dirasakan masyarakat yang berangkat dari jam 4 sudah sampai jam 00.00 sampai Kalikangkung, Pak Wamen. Jadi sudah signifikan sangat cepat," jelasnya.

Namun, Rivan juga mengungkap sisi lain di balik persiapan mudik tahun ini. Ia mengakui perbaikan jalan tol sempat tidak optimal akibat cuaca ekstrem yang melanda sepanjang awal Maret 2026.

"Kami melaporkan bahwa di dalam bulan Januari, Februari terutama di Maret memang intensitas hujan luar biasa terutama di Maret ketika tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 saja semua hari adalah hujan sehingga tidak bisa melakukan perbaikan," aku Rivan.