Jalur one way nasional resmi dibuka Selasa (24/3/2026) siang. Rekayasa satu arah ini berlaku di seluruh lajur tol untuk membendung puncak arus balik Lebaran yang diprediksi pecah hari ini.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung seremoni pembukaan (flag off) di KM 414 GT Kalikangkung. Ia didampingi Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho, Menhub Dudy Purwagandhi, Menko PMK Pratikno, hingga Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

"Kita baru saja membuka jalur tol satu arah ini adalah bagian dari upaya untuk manajemen arus balik memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, mengurai kepadatan lalu lintas dan dengan tetap menjaga keselamatan, kenyamanan para pengendara selama dalam perjalanan," ujar Pratikno di GT Kalikangkung, Selasa (24/3/2026).

Skema one way ini ditarik mulai dari KM 414 GT Kalikangkung sampai tembus ke KM 70 Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Pemerintah sendiri membagi prediksi puncak arus balik dalam dua gelombang: hari ini sampai besok (24-25 Maret) serta akhir pekan nanti (28-29 Maret).

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meminta warga di kampung halaman jangan nekat balik sekarang kalau tidak mau kena macet parah.

"Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu, supaya tidak terjadi penumpukan," kata Agus kepada wartawan, Minggu (22/3/2026).

Ketimbang memaksakan masuk tol saat volume kendaraan lagi gila-gilaan, Agus menyarankan pemudik memanfaatkan jatah work from anywhere (WFA).