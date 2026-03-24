Volume lalu lintas Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama) Karawang, Jawa Barat, terus melonjak, Selasa (24/3/2026) malam, dengan kendaraan yang melintas menuju ke Jakarta pada momen puncak arus balik Lebaran 2026. Berdasarkan data PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), hingga pukul 23.46 WIB, terdapat 85.453 kendaraan keluar Gerbang Tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Ria Marlinda Paalo menyebutkan peningkatan volume lalu lintas dari arah Semarang di Gerbang Tol Kalikangkung hingga yang melintas ke Gerbang Tol Cikampek Utama itu terjadi sekitar pukul 20.00 WIB.

“Karena memang melihat saat ini sudah naik untuk volume lalu lintasnya, kita perhatikan tadi sekitar jam 8-9 malam itu sudah 70 ribu kendaraan. Jadi, memang sudah cukup tinggi. Kami terus pantau sampai selesai shift 3, itu berarti besok jam 5 pagi,” ujar Ria di Kantor GT Cikampek Utama, Selasa (24/3/2026) malam.

Diprediksi Terus Meningkat

Angka tersebut, kata dia, diprediksi terus meningkat setiap hari, mengingat pada Selasa (24/3/2026) diproyeksikan sebagai puncak arus balik. Sebelumnya, pada Senin (23/3/2026), tercatat 75 ribu kendaraan melintas dari shift 1 sampai shift 3.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) telah membuka 26 gardu tol di GT Cikatama, seiring berlakunya penerapan sistem one way (satu arah) nasional dari KM 414 GT Kalikangkung ruas Tol Batang-Semarang hingga KM 70 ruas Tol Jakarta-Cikampek.

“Jadi, per tadi one way nasional sudah sampai ke Gerbang Tol Cikampek Utama, kami langsung menyesuaikan situasional dari gardu 22 menjadi 26,” ungkap Ria.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan JTT juga menerapkan sistem contraflow dua lajur dari KM 70 sampai KM 47 Tol Jakarta Cikampek, serta melakukan penutupan rest area KM 52 dan buka tutup rest area KM 62.