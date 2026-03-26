Polres Cianjur, Jawa Barat (Jabar) akan melakukan rekayasa lalu lintas pada akhir pekan guna mengantisipasi antrean panjang kendaraan terutama di jalur Puncak.

Pasalnya, kepolisian memprediksi puncak arus balik libur lebaran akan terjadi pada 26-27 Maret.

Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi mengatakan puncak arus kedua setelah mudik dan arus balik lebaran, akan melintas di sepanjang jalur utama Cianjur termasuk pemudik tujuan balik yang terlambat kembali ke perantauan.

"Kami persiapkan sejumlah skema guna memastikan saat puncak arus balik libur lebaran kedua pada Jumat-Sabtu, saat volume kendaraan meningkat tidak terjadi antrean panjang kendaraan di jalur utama Cianjur," katanya di Cianjur, Kamis (26/3/2026).

Rekayasa arus mulai dari penyekatan, satu arah hingga penutupan jalur menuju kawasan Puncak akan diterapkan ketika antrean panjang kendaraan terlihat dengan ekor antrean lebih dari lima kilometer dengan laju terhenti.

Pihaknya juga menerjunkan tim pengurai macet guna memastikan arus kendaraan yang melintas di jalur utama tetap normal dan lancar, ketika antrean memanjang pihaknya mengarahkan pengendara dengan tujuan Jabodetabek dari Cianjur untuk melintas di jalur alternatif.

"Petugas akan mengarahkan pengendara dengan tujuan Jabodetabek menghindari melintas di jalur Puncak, masuk ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi guna menghindari macet total saat puncak arus balik libur lebaran," katanya.

Ketika antrean kendaraan terus memanjang di jalur utama Puncak-Cianjur, pihaknya akan menutup jalur menuju Puncak dari Tugu Lampu Gentur pada puncak arus balik libur lebaran guna menghindari macet total di sepanjang jalur Cianjur-Bogor seperti tahun sebelumnya.

Meski pihaknya berharap tidak ada antrean panjang kendaraan dengan ekor antrean lebih dari lima kilometer saat puncak arus balik libur lebaran, namun sejumlah upaya antisipasi dilakukan agar arus kendaraan dapat melintas normal dan lancar.