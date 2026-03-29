Lonjakan arus balik Lebaran 2026 mencapai puncaknya pada H+7 di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, Minggu. Kepadatan terlihat di Pelabuhan Ketapang, dengan dominasi kendaraan pemudik berupa sepeda motor dan mobil pribadi.

Sejak pagi, arus kendaraan menuju pelabuhan terus meningkat. Berdasarkan pantauan di lapangan, mulai pukul 08.00 WIB, ratusan pengendara sepeda motor datang silih berganti dari dua arah, yakni jalur selatan (Jember–Banyuwangi) dan utara (Situbondo–Banyuwangi). Mereka memenuhi akses masuk khusus roda dua di area pelabuhan.

Kepadatan tak hanya terjadi pada sepeda motor. Kendaraan roda empat juga memadati kawasan parkir utama hingga jalur masuk menuju dermaga. Antrean terlihat mengular, memperlambat laju kendaraan yang hendak menyeberang ke Bali.

"Saya memilih kembali ke Bali pada hari ini karena besok anak sudah masuk sekolah dan saya sendiri juga harus bekerja," kata salah seorang pemudik mobil pribadi asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sri Rahayu saat antre di area parkir utama Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Minggu (29/3/2026).

Ia menuturkan, perjalanan menuju pelabuhan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Untuk mencapai area parkir utama, ia harus menempuh hampir dua jam perjalanan dari pertigaan SPBU Farly Ketapang yang berjarak sekitar 1,2 kilometer dari pelabuhan.

Pemudik sepeda motor menumpuk di tolgate sepeda motor Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, jawa Timur. Minggu (29/3/2026). (Foto: Antara/Novi Husdinariyanto).

"Kami jalan memutar jalan lingkar untuk ke arah pelabuhan, katanya untuk menghindari kemacetan di jalan arteri depan pintu masuk Pelabuhan Ketapang," kata Sri Rahayu.

Di tengah kepadatan tersebut, petugas kesehatan bersama aparat TNI sempat memberikan penanganan darurat kepada seorang pemudik mobil pribadi asal Kecamatan Genteng, Banyuwangi, yang hampir pingsan saat berada dalam antrean. Korban langsung dievakuasi ke posko kesehatan untuk mendapatkan perawatan.

Sementara itu, antrean panjang juga sempat terjadi pada kendaraan logistik. Sejak Minggu dini hari, ratusan truk yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk dilaporkan tertahan hingga 12 jam.

Kondisi tersebut dipicu penuh sesaknya buffer zone atau kantong parkir di Bulusan. Akibatnya, antrean truk mengular di sepanjang jalan arteri, mulai dari Terminal Sri Tanjung hingga pintu masuk Pelabuhan Ketapang.