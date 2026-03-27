Arus kedatangan penumpang di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara, diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir pekan ini, seiring berakhirnya libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan dimulainya kembali aktivitas sekolah serta perkantoran pada Senin (30/3/2026).

Kepala Terminal Bus Tanjung Priok, Sandi, mengatakan lonjakan kedatangan diprediksi terjadi pada Sabtu (28/3) dan Minggu (29/3).

"Untuk puncak kedatangan diprediksi besok Sabtu (28/3) dan Minggu (29/3) karena aktivitas sekolah dan pekerja banyak yang mulai masuk Senin (30/3),” kata Sandi di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Pantauan di lapangan menunjukkan penumpang mulai memadati terminal sejak Jumat pagi. Hingga siang hari, tercatat sebanyak 806 penumpang tiba dengan menggunakan 78 unit bus antarkota antarprovinsi (AKAP).

Sandi memperkirakan jumlah tersebut masih akan bertambah hingga malam hari.

Di sisi lain, arus keberangkatan juga masih berlangsung meski tidak sebesar arus kedatangan. Tercatat sebanyak 261 penumpang berangkat dengan 29 unit bus dari terminal yang sama.

Sebelumnya, pada Kamis (26/3), jumlah penumpang yang tiba mencapai 1.527 orang dengan menggunakan 127 unit bus.

Pengelola terminal bersama Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing turut melakukan pemeriksaan terhadap armada bus yang digunakan selama arus balik. Dari lima unit bus yang diperiksa, hanya satu kendaraan yang dinyatakan laik jalan, sementara empat lainnya tidak memenuhi syarat sehingga diminta untuk diganti oleh perusahaan otobus.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan terhadap pengemudi juga dilakukan guna memastikan keselamatan perjalanan. Sebanyak 14 pengemudi bus AKAP telah menjalani pemeriksaan dan seluruhnya dinyatakan sehat.

“Sejak posko dibuka pada Jumat (13/3) hingga Kamis (26/3), sudah diberikan layanan kepada 222 orang yang terdiri dari pengemudi dan pengguna jasa bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP),” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Murniasi Hutapea.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, tes alkohol, hingga tes narkoba.

Secara keseluruhan, sebanyak 172 pengemudi telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari jumlah tersebut, 132 orang dinyatakan sehat, sementara 54 lainnya tidak laik mengemudi.