Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Jawa Barat mencatat sebanyak 220.747 kendaraan sudah melintas menuju arah Jakarta di Jalur Pantai Utara (Pantura) wilayah Kota Cirebon hingga Rabu (25/3) pukul 16.30 WIB.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Cirebon Indra Setiaman di Cirebon, Rabu, mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi kendaraan yang terpantau selama arus balik Lebaran di jalur tersebut.

Ia menyebutkan hingga sore hari ini kendaraan yang tercatat bergerak menuju arah Jakarta mencapai sekitar 63.996 unit.

Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauan rata-rata kendaraan yang melintas menuju Jakarta melalui Jalur Pantura Kota Cirebon saat ini mencapai sekitar 2.667 unit per jam.

Ia menyampaikan kendaraan roda dua masih menjadi jenis kendaraan, yang paling mendominasi arus lalu lintas di jalur tersebut.

Dishub mencatat jumlah sepeda motor yang melintas menuju arah Jakarta pada Rabu mencapai sekitar 55.440 unit.

Selain sepeda motor, kata dia, kendaraan roda empat pribadi, bus, serta angkutan barang juga terpantau melintas di jalur tersebut selama periode arus balik Lebaran.

Indra menuturkan pada hari sebelumnya, yakni Selasa (24/3), jumlah kendaraan yang melintas menuju Jakarta juga tercatat cukup tinggi.

Pada hari itu, pihaknya mencatat sebanyak 93.727 kendaraan melintas di Jalur Pantura Kota Cirebon dengan rata-rata sekitar 3.905 kendaraan per jam.

“Jumlah sepeda motor yang tercatat melintas menuju arah Jakarta pada Selasa mencapai sekitar 81.632 unit,” katanya.