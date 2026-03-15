PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memastikan tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2026, masih tersedia hingga 20 Maret.

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, meski masih tersedia, jumlah tiket yang tersisa menjelang Lebaran terbilang sangat terbatas.

"Untuk ketersediaan tiket sampai dengan tanggal 20 emang cukup tipis ya. Rata-rata kurang dari 1.000 tiket ya, 1.000 tiket per harinya," kata Franoto kepada awak media di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Franoto menambahkan, ketersediaan tiket kereta api jarak jauh justru masih cukup banyak setelah perayaan Idul Fitri. Ia pun mengimbau masyarakat yang belum sempat mudik sebelum Lebaran untuk memanfaatkan periode tersebut.

"Tapi dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 1 April, bagi masyarakat yang belum sempat mudik, itu tiket cukup banyak tersedia ya," katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi agar tidak kehabisan.

"Jadi silakan kepada masyarakat yang akan bepergian di periode tersebut untuk segera memesan tiket di aplikasi Access by KAI ataupun di kanal-kanal resmi penjualan lainnya yang bekerja sama dengan KAI," ujar dia lagi.

Semula, tepat pada Minggu (15/3/2026) hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik pengguna KA untuk Angkutan Lebaran 2026.

Franoto memperkirakan total ada 52 ribu pemudik yang berangkat melalui stasiun-stasiun wilayah Daop 1 Jakarta.

"Secara keseluruhan di wilayah Daop 1 Jakarta, penumpang yang akan berangkat diperkirakan akan lebih dari 52.000 penumpang ya," kata Franoto.

Menurut Franoto, prediksi puncak arus mudik tersebut masih bersifat fluktuatif karena penjualan tiket kereta api masih terus berlangsung hingga saat ini.

"Ini berubah terus ya, seiring dengan penjualan tiket yang masih berlangsung. sementara yang, yang tertinggi mungkin hari ini ya. Hari ini,kemarin juga di luar prediksi ya 51.000 lebih penumpang. Dan ini akan terus, trennya terus naik sampai dengan tanggal 20 Maret," katanya.

Selama masa Angkutan Lebaran, Daop 1 Jakarta setiap hari mengoperasikan 68 perjalanan kereta api jarak jauh reguler. Selain itu, terdapat tambahan perjalanan kereta api Lebaran sebanyak 12 perjalanan dari Stasiun Gambir dan 7 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen, serta 4 perjalanan kereta api dalam program Motor Gratis.

Adapun tujuan favorit pemudik pada periode Lebaran 2026 meliputi sejumlah kota di Jawa Barat seperti Bandung. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi tujuan utama, disusul beberapa kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Purwokerto.