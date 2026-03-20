Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 kembali digelar dengan skala lebih besar. Sebanyak 116.688 pemudik resmi diberangkatkan dari kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 17 Maret 2026. Dari jumlah tersebut, PT PLN (Persero) mengambil bagian dengan memberangkatkan 12.500 pemudik sekaligus mengusung pendekatan ramah lingkungan melalui pengurangan emisi hingga mencapai net zero emission.

Program ini merupakan kolaborasi antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN. Pemerintah menilai mudik gratis menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat selama periode Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa mudik gratis dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, yang selama ini berkontribusi pada tingginya risiko kecelakaan saat arus mudik.

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menambahkan program ini menjadi wujud komitmen BUMN dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain membantu perjalanan mudik yang lebih aman dan nyaman, program ini juga berkontribusi mengurangi kepadatan lalu lintas selama Lebaran.

Realisasi jumlah peserta tahun ini mencapai 116.688 pemudik, melampaui target awal sebesar 104.000 orang. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah dan BUMN.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan pihaknya mendukung penuh program ini sebagai bagian dari upaya memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar minyak.

PLN meningkatkan kuota peserta menjadi 12.500 orang, naik dibanding tahun sebelumnya sebanyak 11.322 peserta. Keberangkatan dilakukan serentak dari tujuh kota, yakni Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Padang, dan Banda Aceh.

Rute perjalanan mencakup berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Moda transportasi yang digunakan meliputi bus, kereta api, dan kapal laut.

Selain aspek sosial, PLN juga menekankan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dalam program ini. Melalui anak usahanya, PLN Energy Management Indonesia, dilakukan penghitungan jejak karbon untuk mengukur dampak lingkungan dari kegiatan mudik.

Dalam skenario penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar minyak, emisi karbon diperkirakan mencapai 578 ton CO2e. Namun, dengan penggunaan transportasi massal, emisi berhasil ditekan menjadi 392 ton CO2e, atau berkurang sebesar 186 ton CO2e.

PLN kemudian melakukan langkah lanjutan berupa carbon offset sebesar 392 ton CO2e melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Gunung Wugul. Dengan langkah ini, program Mudik Gratis BUMN 2026 berhasil mencapai emisi nol atau net zero emission.

“Ini bukan hanya tentang mengantarkan masyarakat pulang ke kampung halaman, tetapi juga memastikan perjalanan tersebut aman, efisien, dan ramah lingkungan,” ujar Darmawan.