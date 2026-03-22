Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way guna mengurai potensi kepadatan pada puncak arus balik yang diprediksi berlangsung pada Selasa (24/3/2026).

"Pada tanggal 24 (Maret) yang kita perkirakan arus puncak. Namun demikian, dari tanggal 22, 23 Maret, kami sudah melakukan langkah-langkah strategi, apakah nanti pada tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama, tentunya segera akan kami rumuskan seperti itu," kata Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Minggu (22/3/2026).

Selain one way lokal yang rencananya diberlakukan dalam dua tahap, kepolisian juga akan menerapkan skema one way nasional dari KM 414 Kalikangkung, Semarang, sampai KM 70 Tol Jakarta-Cikampek pada Selasa (24/3/2026).

"Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Jasa Raharja, rencana akan kita flag off untuk arus balik tanggal 24," ucapnya.

Sebelumnya, puncak arus balik masa Lebaran 2026 atau Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah diprediksi berlangsung pada 24 Maret 2026.

Dengan adanya kebijakan work from anywhere (WFA) oleh pemerintah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu kembali ke rumah.

"Bisa kembali silakan pada tanggal 25, 26, 27 sampai dengan 29 (Maret) sehingga arus puncak ini bisa tersebar di setiap hari," katanya.