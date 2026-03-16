Polri memastikan kesiapan pengamanan arus mudik pada jalur tol Trans Jawa yang krusial dengan meninjau Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Senin (16/3/2026).

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan bahwa peninjauan ini juga untuk memastikan seluruh sistem pengamanan, rekayasa lalu lintas, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

“Prinsip utama kami sederhana, setiap pemudik harus sampai di rumah dengan selamat,” katanya.

Ia mengatakan, Gerbang Tol Kalikangkung menjadi titik kunci pengendalian arus mudik nasional karena berfungsi sebagai pintu masuk menuju wilayah Jawa Tengah dari arah barat.

Maka dari itu, pengelolaan lalu lintas di titik ini dilakukan secara terintegrasi antara Polri, Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, serta pemerintah daerah.

“Setiap kebijakan rekayasa lalu lintas dilakukan berbasis data dan koordinasi lintas instansi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, dalam pengelolaan arus mudik tahun ini, Polri menyiapkan berbagai skenario Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yang bersifat dinamis dan diterapkan secara situasional berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan. Beberapa skema yang disiapkan di antaranya contraflow, one way lokal, hingga one way nasional.

Puncak arus mudik diperkirakan pada tanggal 18 Maret 2026. Namun, apabila parameter kepadatan telah terpenuhi, nantinya akan diterapkan skema one way tahap pertama dari KM 70 hingga KM 236.

Skema tersebut diperluas dibanding tahun sebelumnya yang hanya diterapkan hingga KM 188.

“Apabila masih terjadi kepadatan, skema tersebut akan langsung diperpanjang hingga KM 414,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengarahkan jajaran Polda Jawa Tengah untuk menyiapkan skema one way lokal di wilayah aglomerasi Semarang Raya dan Solo apabila terjadi peningkatan volume kendaraan pada 17 Maret.

Tidak hanya itu, Agus mengatakan bahwa pengamanan arus mudik tahun ini juga didukung pemanfaatan teknologi modern.

Pemantauan lalu lintas dilakukan melalui command center, sistem traffic counting digital, jaringan CCTV, hingga drone monitoring. Teknologi tersebut membantu petugas memantau kondisi lalu lintas secara real time sehingga setiap perubahan situasi dapat segera direspons.

Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan arus mudik juga sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat.

Ia pun mengimbau pemudik untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, tidak memaksakan perjalanan saat lelah, serta mematuhi arahan petugas di lapangan.

Ia juga menegaskan bahwa Polri bersama seluruh stakeholder akan terus bekerja maksimal hingga arus balik nanti.