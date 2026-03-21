Polri menyebutkan tidak terdapat kejadian menonjol yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Juru Bicara Humas Satuan Tugas Operasi Ketupat 2026 Komisaris Besar Polisi Jansen Avitus Panjaitan mengatakan hal tersebut berdasarkan laporan periode Jumat (20/3/2026) pukul 18.00 WIB hingga Sabtu (21/3/2026) pukul 06.00 WIB.

"Pelaksanaan Operasi Ketupat hingga hari ke-9 berjalan aman dan kondusif," kata Kombes Pol. Jansen dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Di bidang lalu lintas, ia menyebut terdapat sebanyak 260 kejadian kecelakaan dengan rincian 15 orang meninggal, 25 orang luka berat, dan 272 orang luka ringan, sehingga total kerugian materielnya mencapai Rp695,7 juta.

Dengan demikian, kata dia, Polri terus mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

Volume Arus Lalu Lintas

Sementara itu, Jansen mengungkapkan volume arus lalu lintas keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama tercatat sebanyak 48.440 kendaraan atau turun 13,86 persen dibandingkan kondisi normal.

Sebaliknya, arus masuk Jakarta tercatat 20.519 kendaraan atau turun 56,42 persen dibandingkan kondisi normal.

Seiring dengan kondisi lalu lintas yang cenderung landai dan terkendali, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri secara resmi menghentikan penerapan rekayasa lalu lintas satu arah alias one way nasional pada arus mudik Lebaran 2026.

Dia menyampaikan kebijakan diambil setelah melalui evaluasi bersama dan proses sosialisasi kepada masyarakat.

Ia menjelaskan penghentian satu arah dilakukan karena kondisi arus kendaraan sudah kembali normal dan terkendali.

“Berdasarkan hasil evaluasi, arus lalu lintas terpantau landai dan terkendali, sehingga rekayasa one way nasional dihentikan dan arus kendaraan kembali normal dua arah,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan rekayasa lalu lintas akan terus bersifat dinamis menyesuaikan dengan kondisi di lapangan guna memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar.

Saat ini, lanjut Jansen, arus kendaraan, baik menuju Jakarta maupun ke arah Trans Jawa terpantau normal.

Dirinya menyebutkan jajaran kepolisian pun mulai memfokuskan pengamanan pada rangkaian Hari Raya Idulfitri, mulai dari malam takbiran, pelaksanaan salat Id, hingga pengamanan di lokasi wisata.

Meningkatnya Mobilitas Setelah Lebaran

Di sisi lain, Polri juga mengingatkan masyarakat terkait potensi meningkatnya mobilitas setelah Lebaran.

Ditegaskan bahwa kesiapan personel di lapangan akan terus ditingkatkan, baik dalam pengaturan lalu lintas maupun pengamanan di titik rawan kepadatan.

"Pengelolaan arus balik dipastikan akan dilakukan secara optimal sebagaimana pada saat arus mudik," ungkap Jansen.

Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26-27 Maret 2026 serta kebijakan Bekerja dari Mana Saja (WFA) guna menghindari penumpukan kendaraan dalam satu waktu.

Selain itu, Kepolisian juga telah mengantisipasi potensi kepadatan akibat kegiatan halalbihalal dan peningkatan kunjungan ke objek wisata, khususnya wisata air.

Masyarakat dan pengelola diminta untuk memperhatikan kapasitas angkut serta mengutamakan keselamatan.