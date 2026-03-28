Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way lokal arus balik dari KM 390 Tol Batang-Kendal hingga KM 70 Tol Cikampek Utama guna mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan.

“Hari ini, hasil koordinasi dengan stakeholder, kami akan mencoba memberlakukan one way lokal tahap tiga Presisi sebelum nanti menuju one way nasional arus balik tahap kedua,” ujar Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek Korlantas Polri, Jawa Barat, Sabtu (28/3/2026).

Pemantauan

Selanjutnya Agus mengatakan pihaknya akan memantau terlebih dahulu situasi lalu lintas. Apabila nantinya setelah diberlakukan one way lokal tahap tiga terjadi kenaikan arus lalu lintas, maka akan dipertimbangkan penerapan one way nasional arus balik.

“Ketika nanti ada bangkitan arus, kami akan minta petunjuk kepada Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo apakah kami harus buka one way nasional tahap dua arus balik,” katanya.

Kelola Arus Lalu Lintas

Adapun Korlantas Polri memberlakukan one way tahap kedua Presisi dari KM 263 Tol Pejagan sampai dengan KM 70. Menurut Agus, rekayasa itu masih mampu mengelola arus lalu lintas.