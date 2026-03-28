Polisi Siapkan "One Way" Lokal KM 390-KM 70: Dari Tol Batang-Kendal hingga Cikampek Utama
Oleh
Basuki Rahmat N.
Editor
Basuki Rahmat N.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho (tengah) memberikan keterangan pers di Karawang Barat, Jawa Barat, Sabtu (28/3/2026) dini hari. (Foto: Antara/Nadia Putri Rahmani)
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way lokal arus balik dari KM 390 Tol Batang-Kendal hingga KM 70 Tol Cikampek Utama guna mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan.
“Hari ini, hasil koordinasi dengan stakeholder, kami akan mencoba memberlakukan one way lokal tahap tiga Presisi sebelum nanti menuju one way nasional arus balik tahap kedua,” ujar Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek Korlantas Polri, Jawa Barat, Sabtu (28/3/2026).
Pemantauan
Selanjutnya Agus mengatakan pihaknya akan memantau terlebih dahulu situasi lalu lintas. Apabila nantinya setelah diberlakukan one way lokal tahap tiga terjadi kenaikan arus lalu lintas, maka akan dipertimbangkan penerapan one way nasional arus balik.
“Ketika nanti ada bangkitan arus, kami akan minta petunjuk kepada Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo apakah kami harus buka one way nasional tahap dua arus balik,” katanya.
Kelola Arus Lalu Lintas
Adapun Korlantas Polri memberlakukan one way tahap kedua Presisi dari KM 263 Tol Pejagan sampai dengan KM 70. Menurut Agus, rekayasa itu masih mampu mengelola arus lalu lintas.
“Ini masih mampu untuk mengelola. Jadi, bangkitan belum terlalu tampak sehingga flow yang ada di ruas A dan ruas B menuju ke Jakarta ini masih bagus. Di tol ABC di Jawa Tengah belum terjadi penumpukan,” tutur Agus menerangkan.