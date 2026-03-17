Kepolisian Resor Bogor memastikan tidak akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) secara penuh di Jalur Wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga Hari Raya Idul Fitri.

Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang masih menjalankan tradisi silaturahmi pada hari Lebaran.

Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto mengatakan, rekayasa lalu lintas baru akan diberlakukan setelah hari raya.

“Rekayasa lalu lintas nanti kami berlakukan H+1, karena pada saat hari raya kita menghormati budaya silaturahmi masyarakat. Jadi rekayasa tidak kita lakukan dulu karena khawatir terjadi banyak komplain,” kata Ardian di Bogor, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, hingga kini pihak kepolisian juga belum merencanakan penerapan sistem one way secara penuh selama periode mudik Lebaran di Jalur Puncak.

Menurut Ardian, pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional, terutama di titik-titik yang rawan terjadi kepadatan kendaraan.

“Untuk sementara one way penuh tidak ada. Rekayasa yang dilakukan biasanya sepenggal seperti buka tutup di Pasir Muncang atau Pasar Cisarua,” ujarnya.

Sistem buka-tutup arus kendaraan tersebut umumnya diterapkan pada waktu tertentu, khususnya menjelang berbuka puasa saat volume kendaraan meningkat.

Di sisi lain, kepolisian mencatat pergerakan pemudik yang melintasi Jalur Puncak mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan kendaraan umumnya terjadi pada sore hingga malam hari.

Berdasarkan pantauan di lapangan, peningkatan arus kendaraan tampak setelah waktu berbuka puasa. Kendaraan roda dua mendominasi, dengan sebagian pengendara membawa barang tambahan seperti ransel di bagian depan motor.

Ardian menyebutkan, pemudik yang melintas di Jalur Puncak umumnya merupakan pelaku perjalanan jarak menengah dari wilayah DKI Jakarta menuju sejumlah daerah di Jawa Barat bagian selatan hingga sebagian wilayah Jawa Tengah.

Meski arus kendaraan mulai meningkat, kepolisian memperkirakan puncak arus mudik di Jalur Puncak belum terjadi dalam waktu dekat.