Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule, menghadiri sekaligus melepas program mudik gratis bertajuk “Mudik Aman Berbagi Harapan 2026” di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (15/3/2026).

Program ini menjadi bentuk kepedulian perusahaan agar masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. “Saya selaku Dewan Komisaris mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih kepada manajemen atas terselenggaranya program mudik gratis pada bulan Ramadan ini,” kata Iwan Bule.

Dia menilai program ini bukan sekadar perjalanan pulang ke kampung halaman, melainkan perjalanan emosional untuk bertemu kembali dengan keluarga. Pasalnya, tradisi mudik sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia yang sulit dipisahkan. “Ini budaya dari bangsa Indonesia. Tidak bisa dicegah. Saya dari kecil sampai sekarang, ya mudik… mudik! Enggak bisa ditahan,” ucapnya.

Iwan Bule pun berharap seluruh peserta mudik dapat tiba dengan selamat di kampung halaman dan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. “Selamat kepada peserta mudik untuk bertemu dengan keluarganya di kampung masing-masing. Tentunya saya titip salam dari Pertamina, selamat Hari Idul Fitri, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat,” ujarnya.

Dia juga memberikan pesan khusus kepada para pengemudi bus yang mengantar para pemudik agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Diingatkanagar para pengemudi, memanfaatkan rest area atau gerai Pertamina yang tersedia di sepanjang jalan tol, termasuk di ruas Tol Trans Jawa. “Driver, bukan mengejar cepat, tapi mengejar selamat!” ungkapnya.

“Oleh sebab itu sekali lagi pesan saya kepada driver, yang penting sampai selamat. Saya titipkan hampir 5.000 nyawa kepada para driver yang mengendarai kendaraannya di bus masing-masing,” tutur Iwan Bule menambahkan.

Ditegaskan, Pertamina tidak hanya berperan sebagai perusahaan energi. Di mana, Pertamina memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Hadirin sekalian, Pertamina bukan hanya sebagai perusahaan energi, tetapi memiliki peran besar menjaga ketahanan energi sekaligus memberi manfaat bagi saudara-saudara sekalian,” paparnya.

Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) resmi melepas ribuan peserta dalam program Mudik Bareng Pertamina 2026 dari kawasan Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (15/3/2026) pagi. Program ini menyediakan 153 unit bus yang akan mengantarkan lebih dari 5.000 pemudik menuju 23 kota tujuan di Pulau Jawa.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menyebut pihaknya menggandeng sejumlah mitra, mulai dari Perum DAMRI hingga Jasa Raharja. Langkah ini guna memastikan kelancaran serta keselamatan perjalanan para peserta mudik.

Selain armada bus, Pertamina juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta, mulai dari ruang istirahat, area bermain anak, hingga konsumsi selama perjalanan.