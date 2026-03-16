Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengingatkan para pemudik agar tidak membawa warga baru saat kembali ke Jakarta jika tidak memiliki kepastian pekerjaan. Imbauan ini bertujuan agar pendatang baru tidak menjadi beban bagi wilayah Jabodetabek.

Pesan tersebut disampaikan Luthfi di sela acara pelepasan 325 bus mudik gratis di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Jakarta Timur, Senin (16/3/2026).

“Saya tadi sudah arahkan para pemudik kita, satu mereka jangan sampai nanti setelah balik enggak usah bawa orang, selama tidak punya kepastian kerja di sini. Kami tidak pengen membebani Jakarta, Jakarta Timur apalagi, bagi mereka yang tidak siap kerja,” kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai fasilitas pelatihan kerja untuk mendukung masyarakat di daerah asal. Ia mendorong warga agar lebih memilih bekerja di Jawa Tengah daripada nekat merantau tanpa persiapan.

“Jawa Tengah sudah menyiapkan BLK vokasi dan lain sebagainya. Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja kita siapkan. Kita kerja di Jawa Tengah saja,” ucapnya.

Luthfi menambahkan, pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah siap menerima kembali para perantau dengan berbagai program dukungan. Ia berharap kepulangan warga saat Lebaran dapat memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi di daerah.