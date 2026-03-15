PT Pertamina (Persero) resmi melepas ribuan peserta dalam program Mudik Bareng Pertamina 2026 dari kawasan Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (15/3/2026) pagi.

Program ini menyediakan 153 unit bus yang akan mengantarkan lebih dari 5.000 pemudik menuju 23 kota tujuan di Pulau Jawa.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan program mudik bersama tersebut merupakan bentuk komitmen Pertamina untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya pada momen penting menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Bagi Pertamina, program mudik bareng ini adalah wujud komitmen nyata dari kami untuk hadir di momen-momen istimewa masyarakat, di momen-momen istimewa bangsa Indonesia,” kata Oki dalam sambutannya.

Oki menuturkan mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung, melainkan momentum emosional yang mempererat hubungan keluarga dan silaturahmi. Karena itu, Pertamina berupaya menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi para pemudik.

“Bapak Ibu yang kami hormati, mudik adalah perjalanan hati. Lebih dari sekadar pulang kampung, mudik adalah rindu yang bergerak, kebahagiaan yang kita rayakan bersama, dan jalinan silaturahmi yang harus selalu diperkuat,” ujarnya.

Pertamina juga menggandeng sejumlah mitra, mulai dari Perum DAMRI hingga Jasa Raharja. Langkah ini guna memastikan kelancaran serta keselamatan perjalanan para peserta mudik.

Selain armada bus, Pertamina juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta, mulai dari ruang istirahat, area bermain anak, hingga konsumsi selama perjalanan.

“Kami menyediakan 153 unit bus untuk melayani 23 kota tujuan di Jawa, dengan total peserta lebih dari 5.000 orang, termasuk masyarakat umum dan para pekerja di lingkungan Pertamina,” ucapnya.

Oki menuturkan program mudik gratis ini membantu ribuan orang untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarga di kampung halaman.

Ia pun mengingatkan para peserta mudik untuk menjaga kesehatan dan mengikuti arahan petugas selama perjalanan. Oki turut meminta para pengemudi bus memastikan kondisi kendaraan tetap prima dan beristirahat jika merasa lelah.