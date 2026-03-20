Meski arus mudik biasanya memuncak beberapa hari sebelum Hari Raya, sejumlah warga masih memilih berangkat pada H-1 Lebaran dari Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Salah satunya adalah Fani (42), pemudik asal Medan yang hendak pulang ke Madiun bersama keluarganya.

Fani mengaku baru memutuskan berangkat sehari sebelum Lebaran lantaran perbedaan waktu perayaan di keluarganya.

“Karena Lebarannya enggak bersama-sama, ada yang sudah Lebaran dulu,” katanya kepada inilah.com saat ditemui di lokasi, Jumat (20/3/2026).

Perjalanan Fani terbilang cukup panjang. Ia berangkat dari Medan menuju Jakarta, sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Madiun menggunakan bus.

Meski tergolong mendadak, ia mengaku masih beruntung karena berhasil mendapatkan tiket keberangkatan di hari yang sama.

“Enggak, ini (beli tiket) hari ini. Alhamdulillah masih dapat,” ujar Fani.

Ia memperkirakan perjalanan menuju Madiun akan memakan waktu hingga semalam, sehingga kemungkinan besar tiba pada pagi hari bertepatan dengan Hari Lebaran.

Fani juga mengungkapkan, ini merupakan pengalaman pertamanya menggunakan bus dari Terminal Pulo Gebang. Biasanya, ia memilih menggunakan pesawat untuk bepergian dari Jakarta.

“Mau coba pakai bus, anak penasaran coba, terus juga hemat ongkos meski di perjalanan lama,” tuturnya.

Meski baru pertama kali, Fani menilai fasilitas di Terminal Pulo Gebang cukup nyaman untuk menunggu keberangkatan.



Ia pun berharap perjalanan mudiknya bersama keluarga, termasuk anaknya, Adam, berjalan lancar hingga tiba di kampung halaman.

Pantauan Inilah.com di lokasi, terminal Pulo Gebang nampak sepi jelang satu hari menuju lebaran 2026. Beberapa bus sudah berangkat lebih dulu, sementara para warga masih menunggu kedatangan bus.